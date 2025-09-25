Droga, allarme per i giovani 

Terza operazione antidroga conclusa con arresti a Carbonia nell’arco di sette giorni, ma l’ultima desta apprensione: conferma che gli stupefacenti sono diffusi tra i più giovani e solleva l’allarme sui rischi

Il blitz

Le preoccupazioni sono legate alle circostanze in cui sono dovuti intervenire due mattine fa gli agenti del Commissariato locale: hanno arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio un uomo di 49 anni, Gianfranco Meloni. È stato fermato nei pressi dei parcheggi della stazione poco dopo le 12.

Per quanto non sia stato sorpreso a spacciare la droga ai ragazzi, di fatto quella è l’ora in cui iniziano ad arrivare dalle vicinissime scuola gli scolari pendolari e gli amici che spesso fanno loro compagnia sino alla partenza degli autobus. In seguito a una perquisizione sia personale che domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 130 grammi di marijuana, poco meno di una trentina di grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiali e sostanze ritenuti utili a confezionare le dosi. Ieri il giudice ha convalidato l’arresto e, in attesa del processo, ha disposto la custodia cautelare in carcere.

L’analisi

Il fatto che sia la terza operazione delle forze dell’ordine in città in una settimana e le circostanze in cui si è sviluppata non lascia indifferenti. Raffaele Pittau, sino a poche settimane fa uno dei dirigenti del Servizio dipendenze della Asl e fra i massimi esperti dell’universo droga, offre un’analisi e una fotografia della situazione di cui tenere conto: «Nell’ultimo periodo il trend dell’uso di cocaina sembrava subire un aumento anche nelle fasce più giovanili – argomenta – sebbene occorra specificare che per fortuna non è affatto scontato che sfoci in un percorso di dipendenza, ma l’attenzione deve sempre restare elevatissima e in questo le istituzioni pubbliche, sia civili che forze dell’ordine, dimostrano da tanti anni grande maturità». Il segnale che il fenomeno è purtroppo ancora vivo deriva anche da altri episodi che talora vengono derubricati come abitudinari: il ritrovamento di siringhe e boccette di metadone. Questa estate a segnalarlo erano state alcune famiglie che abitano a ridosso del parco di Rosmarino dove, in un canalone, erano stati notati abbandonati questi materiali: «Li ritrovarono dei bambini – ricorda Federica Arru, una mamma – e purtroppo non sembravano abbandonati da mesi ma da pochi giorni». Il rapporto continuo con le forze dell’ordine è garantito anche dal Comune: «A prescindere delle risultanze processuali – specifica l’assessore alla Scuola Antonietta Melas, insegnante in pensione – l’ultimo episodio che ha visto il provvidenziale intervento della Polizia non va sottovalutato: dobbiamo proteggere i nostri ragazzi».

RIPRODUZIONE RISERVATA