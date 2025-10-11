VaiOnline
L’operazione.
12 ottobre 2025 alle 00:29

Droga albanese per la movida cagliaritana 

Dall’inchiesta “Termine” emerge la presenza di una banda attiva in città 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’8 giugno del 2022 gli investigatori della Squadra Mobile fanno irruzione in un’abitazione di viale Sant’Avendrace di proprietà di un pensionato morto da tempo: sequestrano quattro chili di anfetamina, due di cocaina e quattro di marijuana, e fermano tre cittadini albanesi, Dimitri Xhuti, residente proprio nel rione e conosciuto per i suoi precedenti e identificato dalle forze dell’ordine in più occasioni con nomi diversi, e altri due connazionali, Armand Mansaku e Amarildo Meta, incensurati e residenti a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. Tre nomi che, a distanza di tre anni, compaiono anche nell’operazione “Termine” dei carabinieri del comando provinciale, scattata all’alba di lunedì e che ha portato in carcere 50 persone, altri 9 ai domiciliari e 3 con obbligo di dimora. Un gruppo, quello albanese, particolarmente attivo anche in città, con altri canali e contatti, e che fa ipotizzare alla Dda nazionale un collegamento con la mafia albanese per i quantitativi di sostanze stupefacenti fatte arrivare in Sardegna. E anche a Cagliari, destinata in particolare alla movida giovanile.

Le intercettazioni

Il blitz della Mobile (durante le perquisizioni nell’abitazione di Xhuti e nelle stanze del b&b dove alloggiavano gli altri due cittadini albanesi i poliziotti avevano recuperato biglietti arei, documentazione, elenchi e telefonini ritenuti molto utili alle indagini) viene riportato anche nell’ordinanza di custodia cautelare a firma del gip Luca Melis. I tre dunque erano al centro dell’inchiesta – e dunque intercettati – dei carabinieri della compagnia di Carbonia, sotto il coordinamento del procuratore capo Rodolfo Sabelli e del sostituto Danilo Tronci. Il sequestro della droga a Sant’Avendrace viene descritta come una «perdita ingente per l’organizzazione» e un campanello d’allarme. Soni Muca, giovane albanese finito in carcere nell’operazione scattata lunedì e ritenuto uno dei referenti del gruppo in grado di reperire grossi quantitativi di droga, dopo il sequestro nel giugno del 2022 si attiva per invitare i «sodali a modificare i dispositivi elettronici» temendo di essere intercettati. Non solo: vengono subito inviati in Sardegna altri due albanesi per proseguire gli affari.

La moglie

C’è un altro nome nell’inchiesta che riporta a traffici di droga in città. È quello di Wang, moglie di Xhuti. Dopo l’arresto del marito, la donna cinese viene contatta da Leonard Murtati, altro albanese finito in cella lunedì, perché gli lasciasse l’auto. Non solo: Wang, nel luglio del 2022, viene arrestata dalla Polizia a Sant’Avendrace perché trovata con un chilo di eroina. Altra droga proveniente dall’organizzazione albanese sgominata con l’operazione Termine.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Gaza, si accelera sugli ostaggi I leader in Egitto per l’intesa

Forse già stanotte lo scambio dei 48 israeliani con 250 detenuti  Domani a Sharm el-Sheikh la firma con Al Sisi e il presidente Usa 
Cronaca

«C’è la caserma dell’Esercito ma qui è come nel Far West»

Gli imprenditori: situazione drammatica, intervenga la prefetta 
Gianfranco Locci
Lo scontro

I circoli dei sardi a Todde: «Diritto di voto a rischio per i giovani e le donne»

Lettera aperta alla governatrice alla vigilia dell’ottavo congresso 
Al. Car.
Il caso

La Corte dei Conti: «Promozione ET, la Giunta chiarisca»

Verifiche sui 68mila euro a sostegno della candidatura sarda al progetto 
Alessandra Carta
Industria.

«Portovesme srl non rispetta le regole»

Stefania Piredda
Cronaca

Cinzia assassinata con tre revolverate in pieno volto

Omicidio di Palau, scricchiola la versione di Emanuele Ragnedda 
Andrea Busia
Terralba.

Delitto Manca, perizie sui jeans

Valeria Pinna
La storia

Santa Greca, gli ex voto nella stanza dei miracoli

Nel tempo migliaia di fedeli hanno ringraziato la compatrona di Decimomannu con oro e preghiere 
Sara Saiu