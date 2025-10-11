Droga albanese per la movida cagliaritana 

L’8 giugno del 2022 gli investigatori della Squadra Mobile fanno irruzione in un’abitazione di viale Sant’Avendrace di proprietà di un pensionato morto da tempo: sequestrano quattro chili di anfetamina, due di cocaina e quattro di marijuana, e fermano tre cittadini albanesi, Dimitri Xhuti, residente proprio nel rione e conosciuto per i suoi precedenti e identificato dalle forze dell’ordine in più occasioni con nomi diversi, e altri due connazionali, Armand Mansaku e Amarildo Meta, incensurati e residenti a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. Tre nomi che, a distanza di tre anni, compaiono anche nell’operazione “Termine” dei carabinieri del comando provinciale, scattata all’alba di lunedì e che ha portato in carcere 50 persone, altri 9 ai domiciliari e 3 con obbligo di dimora. Un gruppo, quello albanese, particolarmente attivo anche in città, con altri canali e contatti, e che fa ipotizzare alla Dda nazionale un collegamento con la mafia albanese per i quantitativi di sostanze stupefacenti fatte arrivare in Sardegna. E anche a Cagliari, destinata in particolare alla movida giovanile.

Le intercettazioni

Il blitz della Mobile (durante le perquisizioni nell’abitazione di Xhuti e nelle stanze del b&b dove alloggiavano gli altri due cittadini albanesi i poliziotti avevano recuperato biglietti arei, documentazione, elenchi e telefonini ritenuti molto utili alle indagini) viene riportato anche nell’ordinanza di custodia cautelare a firma del gip Luca Melis. I tre dunque erano al centro dell’inchiesta – e dunque intercettati – dei carabinieri della compagnia di Carbonia, sotto il coordinamento del procuratore capo Rodolfo Sabelli e del sostituto Danilo Tronci. Il sequestro della droga a Sant’Avendrace viene descritta come una «perdita ingente per l’organizzazione» e un campanello d’allarme. Soni Muca, giovane albanese finito in carcere nell’operazione scattata lunedì e ritenuto uno dei referenti del gruppo in grado di reperire grossi quantitativi di droga, dopo il sequestro nel giugno del 2022 si attiva per invitare i «sodali a modificare i dispositivi elettronici» temendo di essere intercettati. Non solo: vengono subito inviati in Sardegna altri due albanesi per proseguire gli affari.

La moglie

C’è un altro nome nell’inchiesta che riporta a traffici di droga in città. È quello di Wang, moglie di Xhuti. Dopo l’arresto del marito, la donna cinese viene contatta da Leonard Murtati, altro albanese finito in cella lunedì, perché gli lasciasse l’auto. Non solo: Wang, nel luglio del 2022, viene arrestata dalla Polizia a Sant’Avendrace perché trovata con un chilo di eroina. Altra droga proveniente dall’organizzazione albanese sgominata con l’operazione Termine.

