Droga a scuola, via ai controlli  

Al via i primi di dicembre il progetto “Scuole sicure”, voluto dal Comune per contrastare e prevenire l'uso e lo spaccio di stupefacenti. E al via i controlli negli istituti: «Le forze dell’ordine e la polizia locale potranno intervenire, a campione, per verificare la presenza di droga», annuncia il sindaco Tomaso Locci.

Il programma

L’organizzazione e la gestione delle attività di educazione e sensibilizzazione saranno gestite da Pgs Sardegna (Polisportive giovanili salesiane). Il programma, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado e alle loro famiglie, durerà fino a dicembre dell’anno prossimo. Ogni alunno riceverà le brochure informative da dare ai genitori con la spiegazione del progetto, numeri utili e un piccolo vademecum su come affrontare situazioni di dipendenza, e un questionario personale in forma anonima da somministrare ad almeno cinque conoscenti. Verrà fatta un’analisi dei dati statistici e ci saranno dei testimonial del mondo sportivo e delle comunità di recupero che racconteranno le loro personali esperienze. I temi delle dipendenze verranno affrontati anche con personale medico e con la polizia locale. Ogni classe poi realizzerà un elaborato su una specifica dipendenza. I lavori verranno successivamente pubblicati su un sito o sui social e saranno votati. La classe con il maggior numero di voti riceverà come premio un mese di esperienza sportiva all’impianto Riu Saliu.

All’aperto

Il programma prevede anche un momento di socializzazione con tutte la classi che hanno deciso di partecipare. Questo incontro si svolgerà in uno degli impianti comunali dove verranno presentati giochi e attività che simulano lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di una sostanza stupefacente e gli alunni verranno invitati a partecipare a laboratori con esperti medici per riconoscere le situazioni di emergenza e saper applicare le manovre per la disostruzione delle vie aeree e il bls (sostegno di base alle funzioni vitali e defibrillazione precoce). L’intero programma sarà suddiviso in 6 fasi, ognuna adattata alle diverse fasce di età. Gli obiettivi che l’amministrazione comunale insieme alla Pgs Sardegna si sono posti con questa iniziativa sono favorire negli studenti una coscienza contraria all’uso di droghe, stimolare la riflessione e il dibattito sulle false motivazioni che possono spingere un adolescente ad assumerle, riflettere sulle relazioni con i genitori, gli amici e gli adulti in generale, ma anche promuovere il ruolo svolto in questo campo dalle istituzioni ed in particolare dalle forze di polizia e dalla polizia locale, e realizzare un documento statistico della situazione dei ragazzi coinvolti nel progetto.