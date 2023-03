Droga a scuola fiutata da Black 

E subito Black, bravissimo pastore tedesco, è andato dritto verso i bagni e il suo fiuto non l’ha tradito. I militari in un armadietto dell’antibagno hanno trovato alcune dosi, poi Black ha proseguito e puntato verso l’alto e anche stavolta non ha sbagliato: in un’intercapedine sopra lo scarico c’era altro stupefacente. Complessivamente sono stati trovati otto grammi di hascisc, ulteriori controlli hanno permesso di trovare anche un coltello e materiale vario che solitamente viene utilizzato per suddividere la droga e preparare le dosi. Sostanza stupefacente e coltello sono stati sequestrati, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria che è stata subito informata dell’esito del controllo.

La droga era ben nascosta nel bagno della scuola. Ma a Black non sono sfuggite quelle dosi già confezionate: lo splendido cane antidroga dei carabinieri ieri mattina ha fiutato lo stupefacente e consentito ai “colleghi” della Compagnia di Oristano di sequestrare all’Istituto superiore di Nuraxinieddu 8 grammi di hascisc, suddivisa in tredici bustine di cellophane, ma anche un coltello a serramanico e altro materiale utilizzato per confezionare le dosi.

Il blitz

Il controllo rientra nell’attività di ispezione pianificata dai Carabinieri per cercare di arginare l’uso di stupefacenti nelle scuole e ieri mattina, in accordo con il dirigente scolastico dell’istituto alberghiero Don Deodato Meloni, i militari sono arrivati a Nuraxinieddu. Insieme a una unità cinofila dello Squadrone eliportato Cacciatori di Abbasanta, i militari della Compagnia hanno iniziato a effettuare controlli e verifiche nell’istituto.

Il ritrovamento

E subito Black, bravissimo pastore tedesco, è andato dritto verso i bagni e il suo fiuto non l’ha tradito. I militari in un armadietto dell’antibagno hanno trovato alcune dosi, poi Black ha proseguito e puntato verso l’alto e anche stavolta non ha sbagliato: in un’intercapedine sopra lo scarico c’era altro stupefacente. Complessivamente sono stati trovati otto grammi di hascisc, ulteriori controlli hanno permesso di trovare anche un coltello e materiale vario che solitamente viene utilizzato per suddividere la droga e preparare le dosi. Sostanza stupefacente e coltello sono stati sequestrati, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria che è stata subito informata dell’esito del controllo.

La prevenzione

I controlli di ieri sono soltanto alcune delle attività messe in campo dall’Arma per cercare di prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Particolare attenzione viene riservata alle scuole e ai luoghi maggiormente frequentati dai più giovani: spesso i controlli si concentrano anche all’ingresso degli istituti scolastici ma anche nelle piazze e nei giardini in cui gli studenti si ritrovano prima e dopo le lezioni. Qualche anno fa proprio i carabinieri di Oristano avevano sorpreso e arrestato uno spacciatore a pochi passi da una scuola superiore cittadina.

Sul fronte del contrasto allo spaccio di droga non si abbassa mai la guardia e le attività di controllo, sempre in accordo con i vari dirigenti scolastici, proseguiranno anche nelle prossime settimane.

