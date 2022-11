Droga a Pirri e Sant’Elia: nove condanne 

In nove sono stati condannati in abbreviato, mentre altri quattordici hanno patteggiato. Davanti al giudice del Tribunale, Roberto Cau, si è chiuso nei giorni scorsi il processo nei confronti di una rete di presunti spacciatori finita nel mirino della Direzione distrettuale antimafia e del Nucleo investigativo dei Carabinieri. Quest’inchiesta era nata a seguito di un’altra, molto più importante, legata ad un presunto traffico di droga sull’asse Spagna-Torino gestito da una vera e propria associazione a delinquere.

L’indagine-madre

Questa seconda indagine del sostituto procuratore Gaetano Porcu non ha contestato, invece, reati associativi, ma solo detenzione e spaccio a varie persone che – secondo l’accusa – avrebbero gestito una parte delle piazze di Pirri e Sant’Elia. Alcuni degli indagati di quest’inchiesta, inoltre, figurano anche nell’indagine-madre, quella legata ad un grosso traffico di droga (cocaina, hascisc e marijuana e incidentalmente anche eroina) acquistata da più fornitori e distribuita in città. L’inchiesta madre aveva portato all’arresto di 11 persone, ma anche al recupero di chili di stupefacente. Chiuso il fascicolo, ora i vertici di quella banda sono in udienza preliminare davanti alla giudice Elisabetta Patrito. Davanti al Gup Roberto Cau, invece, si è chiuso il processo germogliato in seguito, quando la Procura aveva deciso di proseguire gli accertamenti su alcuni dei protagonisti della prima inchiesta. In questo caso, però, non viene contestata l’associazione a delinquere.

Le condanne

Terminato il processo in abbreviato, Alberto Partolino e Pierpaolo Serci, cagliaritani sono stati condannati il primo a 8 anni di reclusione, il secondo a 2 anni (in continuazione ad un’altra condanna a 4 anni e 8 mesi). Condanne anche per Gianmatteo Cuccu (3 anni), Vincenzo Lecciso (un anno), Paolo Nicolas Lugas (6 anni), Carlo Alberto Piano (un anno), Sara Noemi Salis (un anno e mezzo), Cristian Serci (un anno) e Francesco Vadilonga (6 anni e mezzo di carcere). In apertura di udienza preliminare, gli avvocati avevano chiesto al Gup di poter accedere al rito abbreviato che, in caso di condanna, avrebbe garantito lo sconto di un terzo della pena finale. Alla fine del processo, il giudice Cau ha sostanzialmente accolto le richiesta del pubblico ministero Porcu.