Droga a domicilio, banda nei guai 

A far partire l’indagine nel gennaio dell’anno scorso alcune soffiate su un giro di spaccio in città. Gli agenti, coordinati dal sostituto procuratore, Ireno Satta, sono riusciti a ricostruire una fitta rete di spaccio di cocaina in città, con una vasta clientela che si sarebbe rifornita da Mulas&C.

Ai domiciliari sono finiti Andrea Mulas, 33 anni, residente a Orotelli, e Alessandro Dindi, 32enne di Nuoro. Obbligo di dimora invece per Gianni Carta, 48 anni, residente a Bono. L’obbligo di firma invece per Francesca Romano Pippa, 36 anni, e Carlo Guiso, 26, entrambi di Nuoro, difesi dagli avvocati Pasqualino Moi, Gianluca Monni, Basilio Brodu e Angelo Magliocchetti e Sabrina Cadinu. Gli indagati compariranno nei prossimi giorni davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia.

La piazza preferita era Nuoro, ma durante l’estate il giro di spaccio della cocaina si allargava alla costa, fino a Budoni, e le consegne delle dosi al dettaglio avvenivano anche a domicilio se richieste. Per questo mercoledì mattina, la Squadra mobile di Nuoro ha dato esecuzione a cinque misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Nuoro, Giacomo Ferrando, tra Nuoro e Orotelli mettendo fine ad un giro di spaccio in città. Due le persone finite agli arresti domiciliari, altre due con l’obbligo di firma e una con l’obbligo di dimora.

Gli arresti

L’indagine

Durante i mesi di indagine sono state numerose le cessioni documentate dagli agenti che hanno pedinato gli indagati, riprendendo la loro attività con video e foto. Il meccanismo era quello di incontrarsi in punti sempre diversi, sparsi nella città, per non dare riferimenti o eventualmente non dare nell’occhio, ma quasi sempre dietro un accordo, cioè con degli appuntamenti concordati. Tra le cessioni di singole dosi di cocaina, gli agenti sarebbero riusciti anche a documentare numerose consegne a domicilio dello stupefacente che veniva richiesto dai consumatori.

Spaccio quotidiano

Il meccanismo, per evitare guai in caso venissero pizzicati, era quello di portare con sé dosi singole, e le cessioni di cocaina, seppur di modica quantità, avvenivano però con frequenza giornaliera, che alla fine ha permesso agli inquirenti di ricostruire un volume importante di sostanza stupefacente trafficata.

Alcuni degli indagati odierni erano già conosciuti alle forze dell’ordine proprio per precedenti specifici in materia di stupefacenti. Il mercato della cocaina in città si allarga.

Sempre mercoledì i carabinieri della Compagnia barbaricina hanno tratto in arresto un altro nuorese, Costantino Puggioni, 53 anni, trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina. L’uomo è finito agli arresti domiciliari.

