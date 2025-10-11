Droga, 48enne assolto in Appello 

Sentenza ribaltata in Appello per un 48enne di Cabras che è stato assolto. Due anni fa, Daniele Matta era stato condannato dal Tribunale di Oristano a un anno di reclusione per aver tentato di acquistare un chilo di marijuana da alcuni conoscenti nuoresi. La sentenza era stata subito impugnata dal difensore, l’avvocato Fabio Costa, che ha presentato ricorso in Appello. Il legale aveva insistito sulla inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte dal Tribunale di Nuoro per un altro procedimento, da cui sarebbe emerso un presunto coinvolgimento di Daniele Matta in un guiro di spaccio. Nei giorni scorsi i giudici cagliaritani hanno emesso una sentenza completamente ribaltata rispetto a quella di due anni fa e Matta è stato assolto perché il fatto non sussiste (la motivazione sarà pubblicata fra novanta giorni).

I giudici di primo grado avevano invece ritenuto il 48enne responsabile e avevano sostenuto che non avesse perfezionato l’acquisto della droga solo perché non aveva disponibilità immediata del denaro necessario a chiudere l’affare. ( v.p. )

