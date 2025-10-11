VaiOnline
Cabras.
12 ottobre 2025 alle 00:27

Droga, 48enne assolto in Appello 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sentenza ribaltata in Appello per un 48enne di Cabras che è stato assolto. Due anni fa, Daniele Matta era stato condannato dal Tribunale di Oristano a un anno di reclusione per aver tentato di acquistare un chilo di marijuana da alcuni conoscenti nuoresi. La sentenza era stata subito impugnata dal difensore, l’avvocato Fabio Costa, che ha presentato ricorso in Appello. Il legale aveva insistito sulla inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte dal Tribunale di Nuoro per un altro procedimento, da cui sarebbe emerso un presunto coinvolgimento di Daniele Matta in un guiro di spaccio. Nei giorni scorsi i giudici cagliaritani hanno emesso una sentenza completamente ribaltata rispetto a quella di due anni fa e Matta è stato assolto perché il fatto non sussiste (la motivazione sarà pubblicata fra novanta giorni).

I giudici di primo grado avevano invece ritenuto il 48enne responsabile e avevano sostenuto che non avesse perfezionato l’acquisto della droga solo perché non aveva disponibilità immediata del denaro necessario a chiudere l’affare. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Gaza, si accelera sugli ostaggi I leader in Egitto per l’intesa

Forse già stanotte lo scambio dei 48 israeliani con 250 detenuti  Domani a Sharm el-Sheikh la firma con Al Sisi e il presidente Usa 
Cronaca

«C’è la caserma dell’Esercito ma qui è come nel Far West»

Gli imprenditori: situazione drammatica, intervenga la prefetta 
Gianfranco Locci
Lo scontro

I circoli dei sardi a Todde: «Diritto di voto a rischio per i giovani e le donne»

Lettera aperta alla governatrice alla vigilia dell’ottavo congresso 
Al. Car.
Il caso

La Corte dei Conti: «Promozione ET, la Giunta chiarisca»

Verifiche sui 68mila euro a sostegno della candidatura sarda al progetto 
Alessandra Carta
Industria.

«Portovesme srl non rispetta le regole»

Stefania Piredda
Cronaca

Cinzia assassinata con tre revolverate in pieno volto

Omicidio di Palau, scricchiola la versione di Emanuele Ragnedda 
Andrea Busia
Terralba.

Delitto Manca, perizie sui jeans

Valeria Pinna
La storia

Santa Greca, gli ex voto nella stanza dei miracoli

Nel tempo migliaia di fedeli hanno ringraziato la compatrona di Decimomannu con oro e preghiere 
Sara Saiu