«Dritti al cuore» Il popolo della rete celebra i cantori 

«Un numero bellissimo». Anche Amadeus è rimasto colpito a Sanremo dall'esibizione dei Tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu con Mahmood: «Io amo le tradizioni ed è stato emozionante portare sul palco qualcosa di così unico». Con il canto a tenore, l’antica espressione artistica dei pastori dichiarata dall'Unesco patrimonio immateriale dell'umanità, per tre minuti all'Ariston il tempo si è come fermato in una fusione senza eguali di antiche memorie di Sardegna e storia del mondo. Del mondo intero, quello che Lucio Dalla in “Com'è profondo il mare” nel 1977 racchiudeva nella metafora delle onde.

“Finis, de s’Oceanu violentu / Currer dias sas abbas piùs malas”, “Sulla somma dell’oceano violento correrei le acque più feroci”, è la strofa aggiunta dai Tenores, Dino Ruiu (voce), Andrea Sella (mezza voce), Mario Pira (basso) e Pierluigi Giorno (contra), tratta da una loro poesia in lingua sarda composta da 9 strofe. Dopo venerdì Mahmood si conferma un maestro della sperimentazione: l'esibizione, nella serata delle cover che ha fatto il pieno di ascolti, sui social è diventata virale. «Da pelle d'oca, immensi», i commenti in rete. E ancora: «Un'interpretazione straordinaria, si respirava un'aria spirituale, rispettosa, autentica verso un testo e un grande della musica». «Dritti al cuore, Dalla avrebbe apprezzato molto», «Ancestrale e magica». Vincere, tutto sommato, non contava più. ( a.d. )

