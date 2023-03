Dribblava i pedaggi sull’A1: 80enne a processo 

FIUGGI. L’ufficiale giudiziario della procura di Frosinone ha dovuto raggiungere in casa di riposo l’ottantenne destinatario del decreto di giudizio immediato per insolvenza fraudolenta. L’uomo è accusato di essere l’automobilista che per due anni ha viaggiato in autostrada senza pagare il pedaggio. Lo stratagemma era elementare quanto efficace: si attaccava alla vettura che lo precedeva ed attraversava la barriera Telepass come se passasse un solo automezzo. Le telecamere ai varchi però hanno filmato ogni accesso ed ogni uscita, sempre di notte e per raggiungere destinazioni nel raggio di un centinaio di chilometri. Ingranditi i fotogrammi, gli operatori delle Autostrade attraverso la targa sono risaliti al proprietario dell’auto e lo hanno denunciato, reclamando circa quattromila euro di pedaggi non pagati dal 2020 al 2022. L’uomo, piuttosto agiato, la sera nella casa di riposo si annoiava: «capirà, so’ anziani», ha spiegato all’avvocato d’ufficio parlando degli altri ospiti. Così raggiungeva in auto il casello di Anagni, eludeva la barriera e andava a passeggiare in centro a Roma, alla Reggia di Caserta, qualche volta anche a Napoli. «Io non pago», ha detto all’avvocato «perché l’autostrada è un servizio pubblico, non possono pretendere un pedaggio».

RIPRODUZIONE RISERVATA