“Dreaming Buenos Aires” a Fluminimaggiore  

Domenica a Fluminimaggiore proseguono c gli appuntamenti del Metalla festival con un affascinante itinerario tra le molte anime del tango, pensato per omaggiare i grandi maestri che ne hanno fatto la storia.
“Dreaming Buenos Aires”: così si intitola il concerto in programma alle 22 nell’anfiteatro del Parco Riola che vedrà sul palco l’orchestra tipica di tango del Conservatorio G. P. da Palestrina di Cagliari guidata dal bandoneonista Fabio Furia e dal violinista Matteo Amat accompagnati da numerosi musicisti (Claudia Carta, Maria Carmela Li Pizzi, Alessandra Medda, Giuseppe Daniele Piras, Fabrizio Dylan Serreli al violino, Omar Leone al violoncello, Ottavio Farci al contrabbasso, Noemi Lampis alla fisarmonica, Christian Asuni, Leonardo Ferrari, Alessandro Ibba, Veronica Maccioni, al bandoneòn, Chiara Bernardini, Alessia De Prezzo, Maura Porru, al pianoforte).
“Dreaming Buenos Aires” è uno spettacolo capace di spaziare tra inedite composizioni dal sapore jazzistico, leggero e contemporaneo fino alle travolgenti sonorità del tango tradizionale.
Musiche da Carlos di Sarti a Francini-Pontier, da Piazzolla a Pugliese per un repertorio composito, testimonianza della profonda evoluzione stilistica che il genere tango sta gradualmente sperimentando.
