VaiOnline
Metalla festival.
22 agosto 2025 alle 00:39

“Dreaming Buenos Aires” a Fluminimaggiore  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Domenica a Fluminimaggiore proseguono c gli appuntamenti del Metalla festival con un affascinante itinerario tra le molte anime del tango, pensato per omaggiare i grandi maestri che ne hanno fatto la storia.

“Dreaming Buenos Aires”: così si intitola il concerto in programma alle 22 nell’anfiteatro del Parco Riola che vedrà sul palco l’orchestra tipica di tango del Conservatorio G. P. da Palestrina di Cagliari guidata dal bandoneonista Fabio Furia e dal violinista Matteo Amat accompagnati da numerosi musicisti (Claudia Carta, Maria Carmela Li Pizzi, Alessandra Medda, Giuseppe Daniele Piras, Fabrizio Dylan Serreli al violino, Omar Leone al violoncello, Ottavio Farci al contrabbasso, Noemi Lampis alla fisarmonica, Christian Asuni, Leonardo Ferrari, Alessandro Ibba, Veronica Maccioni, al bandoneòn, Chiara Bernardini, Alessia De Prezzo, Maura Porru, al pianoforte).

“Dreaming Buenos Aires” è uno spettacolo capace di spaziare tra inedite composizioni dal sapore jazzistico, leggero e contemporaneo fino alle travolgenti sonorità del tango tradizionale.

Musiche da Carlos di Sarti a Francini-Pontier, da Piazzolla a Pugliese per un repertorio composito, testimonianza della profonda evoluzione stilistica che il genere tango sta gradualmente sperimentando.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

«Insularità, basta proclami: si apra la vertenza Sardegna»

La proposta di Cgil e Cisl per garantire le compensazioni Deidda (FdI): «Il Governo c’è». Lai (Pd): «Azioni concrete» 
Lorenzo Piras
Il lungo addio

Medici in fuga dalla sanità pubblica

Turni massacranti e basse retribuzioni, in Italia è boom di dimissioni 
Piera Serusi
Il caso

«Sagre senza buoi, per noi un danno»

La famiglia Piddiu: per la dermatite abbiamo già perso 12mila euro 
Ivan Murgana
lo sgombero

Blitz al Leoncavallo, infuria la polemica

Meloni: non ci sono zone franche. L’ira del sindaco Sala: non era stato avvertito 
Tragedia a Ragusa

Sfugge ai genitori e annega in piscina

Il bimbo, 2 anni, era nella villa del nonno. Il padre lo trova esanime sott’acqua 