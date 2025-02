Draper spedisce Berrettini a casa Paolini si ferma 

Si spegne nei quarti di finale il sogno di Matteo Berrettini nell'Atp500 di Doha. L'italiano è stato sconfitto 4-6, 6-4, 6-3 dal britannico Jack Draper, numero 8 del seeding, al termine di una sfida emozionante ed equilibrata nei primi due parziali. Il primo set è stato conquistato da Berrettini grazie all'unico break firmato nel settimo gioco, ma il secondo, altrettanto sul filo, ha visto il mancino di Sutton pareggiare i conti strappando il servizio all'azzurro nel decimo game (il più lungo del match), Nel terzo, break decisivo per Draper sul 2-1, che poi si è involato verso la vittoria. Grande delusione per l’azzurro, che comunque sembra aver ritrovato una condizione di forma più che buona, in vista dei passaggi fondamentali della stagione.

Darderi nella notte

Intanto, nella notte italiana, è tornato in campo Luciano Darderi, impegnato negli ottavi dell'Atp500 di Rio de Janeiro contro Francisco Cerundolo. Chi si è aggiudicato il match, troverà nei quarti di finale il vincente della sfida tra Tomas Martin Etcheverry e Alexandre Muller.

Jasmine ai box

«Mi dispiace, ho dovuto ritirarmi da Dubai. Una decisione giusta. Non penso l’infortunio sia troppo serio, ma farò dei controlli il prima possibile e spero di tornare presto». Jasmine Paolini ha commentato così il suo infortunio alla caviglia durante il Wta1000 di Dubai. La speranza è che la numero 1 azzurra riesca a recuperare in tempo per i 1000 di Indian Wells e Miami.

Sardi ko in Nord Africa

E' finita la settimana dei sardi negli Itf del Nord Africa. A Monastir, Lorenzo Carboni è uscito nell'ultimo turno delle qualificazioni. Battuti Marcus McLaren e Milledge Cossu, l'algherese è stato sconfitto 7-5, 6-1 nel turno decisivo da Mika Petkovic. A Sharm El Sheikh si sono iscritte alle qualificazioni le sorelle Barbara e Marcella Dessolis. Marcella ha battuto 6-3, 7-5 Allegra Hodson e poi si è ritirata dopo aver perso il primo game contro Mavie Osterreicher. Barbara ha superato le qualificazioni grazie al 6-0, 6-2 su Yoana Moneva e al 7-5, 6-2 su Zixuan Zeng, ma nel primo turno del main draw ha perso contro Verena Meliss 7-6(5), 7-6(4).



RIPRODUZIONE RISERVATA