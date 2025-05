Drammatico ultimo turno: Sardegna, si salvi chi può 

Agli ultimi 90’ del campionato di Serie D, in programma oggi alle 15, è affidato il destino di quattro sarde, con Olbia, Latte Dolce e Ilvamaddalena che si giocano la salvezza diretta e la Costa Orientale Sarda la chance spareggi. Tutto già scritto, invece, per l’Atletico Uri, che, da penultimo, ha salutato la categoria con un turno d’anticipo dopo la sconfitta nel derby con l’Olbia.

In coda

In trasferta contro l’Atletico Lodigiani i giallorossi vogliono chiudere la stagione a testa alta contro un avversario che, dal canto suo, va a caccia di punti per migliorare la posizione nei playout. «Siamo dispiaciuti, ma come società siamo comunque orgogliosi per quanto fatto in questi quattro anni in Serie D», è il commento del patron Gavino Satta, che ha già confermato per il prossimo anno il tecnico Massimiliano Paba: «Lui ci ha portato dall’Eccellenza alla Serie D, e insieme ripartiremo dall’Eccellenza». Salendo, al terzultimo posto con 33 punti c’è la Cos, che in casa proverà a battere la “big” Sarnese per garantirsi i playout senza dover attendere i risultati delle altre: se il gap tra tredicesimo e sedicesimo posto (occupato al momento dai sarrabesi) dovesse essere pari o superiore agli 8 punti, lo spareggio non si giocherebbe, la tredicesima in classifica sarebbe salva e la sedicesima retrocederebbe direttamente.

Zona Cesarini

Finale thrilling anche per Olbia, Latte Dolce e Ilvamaddalena, che tuttavia rispetto alla Cos sono tutte fuori dalla zona retrocessione, e, dunque, padrone del proprio destino. In casa contro la Gelbison, già certa del secondo posto, all’Olbia basterebbe addirittura un pareggio per confermare la categoria. «La squadra sta bene, domenica abbiamo vinto contro una squadra che si giocava la salvezza e lo abbiamo fatto meritatamente», ha spiegato alla vigilia l’allenatore olbiese Ze Maria. «La Gelbison ha la libertà di pensiero che la classifica gli offre, noi abbiamo bisogno di un punto per non dover dipendere dai risultati delle altre, perciò sarà una bella gara. Speravamo di arrivare alla sfida per giocarci i playoff, ma credo che il pubblico si divertirà lo stesso», ha aggiunto il tecnico dei bianchi, noni con 41 punti e 3 di vantaggio sui playout.

Questione stipendi

Nell’occasione, l’ex Inter non ha lesinato critiche alle società. «I problemi con gli stipendi ci hanno un po’ danneggiato», ha sottolineato. Non è un mistero che la proprietà svizzera non sia stata sempre puntuale col pagamento delle mensilità, né stupisce che marzo non sia stato ancora versato. «Non va bene. Quando si lotta per un obiettivo nulla può essere lasciato al caso: se vuoi fare le cose seriamente lo devi dimostrare con i fatti», ha concluso Ze Maria, che a questo punto difficilmente resterà a Olbia. Un gradino sotto, a quota 40, c’è il Latte Dolce, di scena nella tana della Paganese, determinata a vincere per conquistare i playoff. «L’aspetto mentale conterà tanto», è intervenuto a proposito l’allenatore dei sassaresi Michele Fini, «ma quando si è pronti e si è preparato tutto bene è un fattore che viene meno rispetto agli altri».

Lo scontro diretto

Infine l’Ilva, partita per Roma con 38 punti in classifica per conquistarne 3 nello scontro diretto col Trastevere, passibile di aggancio: vincendo i galluresi sarebbero salvi, anche per via degli scontri diretti, che li favorirebbero in un’eventuale classifica avulsa con più formazioni a quota 41.

