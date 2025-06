Dramma Polonara: ha la leucemia 

Il basket italiano (e non solo quello italiano) tifa per Achille Polonara. L'ala che con la Dinamo Sassari ha vinto la Europe Cup nel 2019, deve combattere ancora una volta per la sua salute. La Virtus Pallacanestro Bologna ha emesso un comunicato che spiega il perché dell'assenza del giocatore nelle finali scudetto contro Brescia: “Nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto a ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide. Polonara è ora ricoverato presso l'Ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna dove ha già iniziato le terapie specifiche”.

Da tutta Italia sono arrivati migliaia di messaggi di affetto e sostegno per Polonara, che già due anni fa ha combattuto e vinto la battaglia contro un tumore a un testicolo, tanto da ritornare in campo anche con la nazionale di Pozzecco, suo coach a Sassari. Con l'Isola Polonara ha un rapporto particolare: ha giocato per due stagioni, nei campionati 2017/18 e 2018/19. Tra gli amici più cari dell'esperienza sassarese il play Marco Spissu, che lo aveva anche invitato al suo camp estivo.

Classe 1991, sposato, padre di due figli piccoli, Polonara, ribattezzato “Polonair”, è un giocatore che ovunque ha saputo raccogliere le simpatie dei tifosi per la sua generosità e un pizzico di spacconaggine mai diretta verso un avversario ma conseguenza della sua indole combattiva che lo aiuterà anche adesso. Ha pure un primato: ha vinto trofei con 7 squadre di 4 nazioni diverse. (g.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA