Dramma per la morte di un dodicenne 

Dramma ieri mattina all’ospedale Cto per la morte di un bambino di Sant’Antioco arrivato in Pediatria per un grave malore. Il tentativo di rianimazione è andato avanti ad oltranza, protrandosi per oltre un'ora, ma per Giovanni Luigi Sciascia, 12enne di Sant’Antioco non c’è stato niente da fare: è deceduto pochi minuti dopo esser giunto al reparto del presidio ospedaliero del Cto d’Iglesias.

In ospedale

La tragedia che ha sconvolto una giovane famiglia di Sant’Antioco si è consumata a partire dalla metà del mattino. Da quanto è stato possibile apprendere, il bimbo sarebbe stato sorpreso da un malore e accompagnato dalla madre al Cto d’Iglesias. Sarebbe arrivato in ospedale ancora cosciente, si sarebbe sistemato su una sedia del reparto pediatrico con le proprie forze poco prima di cadere in uno stato di shock e rimanere vittima di un arresto cardio circolatorio. Assistito immediatamente dai pediatri, per coadiuvare le operazioni di soccorso sono intervenuti anche un rianimatore ed un cardiologo, ma il disperato tentativo di rianimarlo non è stato sufficiente a salvargli la vita. Tentativi di soccorso disperati e prolungati. Era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso per un eventuale trasferimento in un presidio maggiormente attrezzato del cagliaritano. Ma il velivolo non è purtroppo occorso: per il giovanissimo Giovanni Luigi non c’è stato nulla da fare.

L’incubo

Ancora da stabilire i motivi che avrebbero portato ad una tragedia inaspettata e che ha scosso l’intera comunità antiochense.

Il reparto di Pediatria del Cto d’Iglesias, attraverso la direzione sanitaria della Asl Sulcis Iglesiente ha disposto l’esame autoptico finalizzato a chiarire i dubbi relativi alla morte.

La notizia è arrivata in paese soltanto nella serata lasciando senza fiato tutti, sia chi conosceva il bambino e la sua famiglia sia il resto del paese. «Stiamo vivendo un terribile incubo – dice uno zio del bambino - Giovanni era un bambino fortissimo, non ha mai sofferto alcuna patologia, non riusciamo a spiegarci che cosa possa essere accaduto. La famiglia aspetterà l’esito dell’autopsia per valutare eventuali azioni ma adesso sono tutti sconvolti dal dolore, manca la forza anche per ragionare: ogni decisione sarà presa successivamente»

