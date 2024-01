Dramma nella solitudine, la triste scoperta soltanto dopo 20 giorni 

Dramma della solitudine a Iglesias: un pensionato di Iglesias è stato rinvenuto privo di vita all’interno della sua abitazione. Si tratta del settantasettenne Mario Zucca, che da circa 20 giorni non dava più notizie di sè.

Si è arrivati alla tragica scoperta dopo la richiesta d’intervento, fatta nel pomeriggio di lunedì, da alcuni vicini e conoscenti: da giorni non vedevano più il pensionato, nonostante i tentativi di rintracciarlo, tutti rimasti senza risposta. Perciò, hanno deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine della città, che non si sono fatte attendere. Davanti alla casa di via Felice Cavallotti, dove l’uomo risiedeva ormai da diverso tempo, sono giunte le pattuglie dei carabinieri della stazione del Comando di Iglesias, alcuni mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento locale, e i medici e sanitari del 118. Dopo il vano tentativo di mettersi in contatto con la vittima, è stato messo in atto l’intervento per introdursi nell’appartamento. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, i pompieri, sono riusciti ad accedere nelle stanze dell’abitazione. La ricerca è stata breve: all’interno, i soccorritori, hanno avuto l’amara sorpresa di trovare l’uomo ormai già privo di vita. Zucca, secondo un primo esame del medico legale, arrivato sul posto per verificarne la morte, ha stabilito come probabile causa del decesso l’ipotesi del malore improvviso, probabilmente avvenuto già da diversi giorni, forse venti. La notizia della scomparsa di Mario Zucca ha commosso i residenti di Nebida, di cui era originario: dopo aver svolto per anni l’attività di panettiere, aveva deciso di trasferirsi nel centro storico.

