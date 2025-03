Dramma in piazza IV Novembre, stroncato da un malore a 24 anni 

Tragedia nella notte tra venerdì e sabato in città dove un ragazzo di soli 24 anni è morto in piazza IV Novembre a causa di un malore.

Nessun giallo: Pierpaolo Cara, come svelato anche dalle immagini delle telecamere presenti nella zona, arrivato all’inizio della piazza dalla parte di via Fiume, si è improvvisamente accasciato a terra, colpito con ogni probabilità da un infarto.Ad accorgersi del corpo riverso a terra è stato un passante che da lontano ha notato prima le scarpe bianche e poi il corpo. L’uomo ha chiamato subito il 112, pare con il cellulare dello stesso ragazzo.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Quartu coordinati dal comandante Michele Cerri e un’ambulanza, ma per lui purtroppo non c’è stato niente da fare. È stato appurato subito che sul copro non c’erano segni di violenza.E ieri mattina in piazza IV Novembre non si parlava che di questra tragedia. In pochi nella zona conoscevano il 24enne, ma chi aveva avuto modo di stringere amicizia con lui lo descrive come un ragazzo buono e allegro. Pare che abitasse nei pressi del lungomare Poetto con un parente. Enorme il dolore della famiglia colpita da un lutto così improvviso e tanti sono stati anche i messaggi di cordoglio sui social.

