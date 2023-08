Dramma in mare, slitta l’autopsia 

Slitta a lunedì l’autopsia sulla salma di Anna Maria Congiu, l’ex direttrice del Cacip morta giovedì mattina dopo un’immersione nelle acque del Golfo di Cagliari organizzata insieme a una società di diving per vedere un relitto. A chiedere tempo potrebbe essere stato il pm Ginevra Grilletti, in attesa della conclusione delle indagini affidate agli uomini della Capitaneria e della Polizia, intervenuti nel porto di Capitana dove la donna è arrivata senza vita a bordo del gommone su cui era salpata da Marina Piccola.

Possibili indagati

Non è da escludere che questi giorni servano al magistrato proprio per verificare la necessità di inviare eventuali avvisi di garanzia prima dello svolgimento della perizia necroscopica. Solo ipotesi per ora. Anche se di certo c’è che l’inchiesta mira esattamente a verificare se ci siano delle responsabilità dietro la tragedia.

La notizia della morte improvvisa di Anna Maria Congiu è stata accolta con incredulità e choc. Il figlio è stato tra i primi ad arrivare al porticciolo di Capitana seguito poi dagli altri familiari. Tutti devastati dal lutto in un giorno che doveva essere solo di svago per la donna, da sempre innamorata del mare e delle immersioni. Come aveva fatto tante altre volte, giovedì mattina Anna Maria Congiu si è calata in acqua sulla tracce di un relitto affondato da tempo: è risalita in superficie e ha preso posto nel gommone. Poi – attorno alle 11 – l’improvviso malore e la corsa disperata verso il porticciolo di Capitana. L’allarme è stato immediato con l’arrivo di un’ambulanza medicalizzata del 118, della Capitaneria di porto e della polizia. Allertato anche l’elisoccorso. Per quasi un’ora si è sperato, si è pregato, con la tragedia che poi, purtroppo, si è consumata sotto gli occhi di chi aveva partecipato all’escursione.

Gli accertamenti

Ma quello che è successo in mare sarà chiarito forse soltanto dalla perizia necroscopica di lunedì, affidata al medico legale, il professor Roberto Demontis. Tante le ipotesi possibili secondo gli esperti di subacquea. Anna Maria Congiu, come ipotizzano i sub, potrebbe essere rimasta vittima di un’embolia o di una emorragia polmonare. Ipotesi alle quali se ne potrebbero aggiungere altre, ad esempio un problema legato alle bombole utilizzate. Gli inquirenti hanno intanto interrogato tutti gli amici della società di diving che erano con Anna Maria Congiu sul gommone partito da Marina Piccola ma nulla si sa delle loro dichiarazioni.

Chi era

Anna Maria Congiu aveva 55 anni e abitava con la famiglia a Poggio dei Pini. Dal 2015 allo scorso anno direttrice generale del Consorzio industriale provinciale di Cagliari (Cacip), da qualche mese era tornata in forze alla Provincia del Sud Sardegna. Laureata in giurisprudenza, era stata funzionaria direttiva a Elmas, project manager ad Ancitel Sardegna e dal 2007 dirigente dell'amministrazione provinciale di Carbonia Iglesias.

