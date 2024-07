Dramma in mare, muore un 23enne 

Dramma, il terzo in pochi giorni nel Sulcis, nella prima spiaggia di Porto Pino a Sant’Anna Arresi: un giovane di Terralba, Mattia Mura di 23 anni, è morto a seguito di un malore mentre faceva il bagno.

Soccorsi vani

L’allarme è scattato attorno alle 13.30 quando qualcuno ha visto mostrare qualche segno di difficoltà mentre nuotava e poi finire sott’acqua. L’intervento del bagnino con il pattino di servizio, presente a poca distanza, è stato immediato: ha trasportato il ragazzo che pare si trovasse già in condizioni disperate a riva e ha provato a effettuare le prime operazioni di rianimazione. È stato aiutato anche da un medico presente in spiaggia e nel frattempo dalla centrale operativa del 118 è stata inviata sul posto l’ambulanza dell’Avos di Sant’Anna Arresi. Purtroppo la rapidità dei soccorsi è stata vana. Il personale medico arrivato sul posto con l’ambulanza medicalizzata dall’ospedale Sirai di Carbonia ha provato ad effettuare gli ultimi disperati tentativi prima di constatare il decesso del ragazzo. Il tutto sotto gli occhi atterriti dei tanti bagnanti che si sono avvicinati nel tratto di spiaggia libera dove si stavano svolgendo le operazioni di soccorso. Sul posto anche il personale della Avpcsa per confortare il bagnino, appartenente all’associazione della protezione civile del paese, sconvolto per non aver potuto far nulla per il ragazzo.

Gli accertamenti

In spiaggia sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Giba, coadiuvati dagli agenti del commissariato di Carbonia, che hanno presidiato la salma fino all’arrivo degli operatori dell’agenzia funebre. È stato poi disposto il trasferimento alla camera mortuaria del Cto perché dovranno essere effettuati ulteriori accertamenti medici .

In spiaggia anche l’assessore al Turismo del paese Davide Marica: «Purtroppo sono sempre situazioni tristi e allo stesso tempo imprevedibili. – ha commentato - I soccorritori hanno fatto di tutto, proprio di fronte ai miei occhi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Facciamo le nostre condoglianze a tutta la famiglia». Cordoglio anche da parte del sindaco Paolo Dessi che, appena appresa la notizia, si è recato in spiaggia: «È una tragedia che sconvolge tutti, – ha detto -sono vicino alla famiglia del ragazzo in questo triste momento». Si tratta della terza vittima nel giro di una settimana nelle spiagge del Sulcis Iglesiente, dopo l’uomo di Guspini morto nella spiaggia di San Nicolò a Buggerru e del pensionato di Iglesias, nella spiaggia di Plagemesu a Gonnesa.

