Dramma carceri, gli avvocati in visita a Uta  

La Camera penale, con gli avvocati Franco Villa, Francesco Mele, Paolo Berria, Maria Laura Lai, Farneti Diouf Elhadji Cheikhne, Roberta Boi e Alessio Alias ha visitato la Casa Circondariale di Uta assieme alla deputata Francesca Ghirra e a una delegazione di Nessuno Tocchi Caino.

Sovraffollamento, chiusura delle sezioni, riduzioni drastiche delle attività trattamentali, caldo insopportabile, carenze igieniche, idriche, strutture fatiscenti, passeggi assolati e infuocati, violenze, autolesionismo, suicidi non sembrano per nulla affievolirsi. A Uta, a fronte di 571 posti disponibili, sono attualmente presenti 696 persone detenute. Mentre il numero totale di suicidi in Sardegna nel 2024 è pari a 5.

La Camera penale di Cagliari “Aldo Marongiu” auspica un intervento immediato della politica a livello nazionale per ridurre la pressione della popolazione penitenziaria e a livello regionale per garantire il diritto alla salute delle persone che sono affidate allo stato per motivi di giustizia.

