Dramma Bonicelli: «Ma non è in pericolo di vita» 

Col fiato sospeso per Lorenzo Bonicelli. Tecnici e compagni assicurano che per il ginnasta azzurro di Abbadia Lariana, 23 anni e una carriera fino alle soglie della Nazionale, l’esercizio in aria agli anelli, il “triplo raccolto” in uscita che gli è costato la caduta e il grave infortunio (il ragazzo è ricoverato in coma farmacologico), si effettua anche in allenamento.

Ma alle Universiadi di Essen, in Germania, l’atleta è caduto sbattendo il collo. In ospedale è arrivato vigile per poi essere operato alle vertebre cervicali e trasferito in terapia intensiva. «Ma non è in pericolo di vita», recita il primo bollettino medico del Policlinico universitario della cittadina della Ruhr. Il giovane è stato temporaneamente risvegliato ieri e ha risposto positivamente. Resta intubato e sedato.

Da lui è accorsa tutta la famiglia, poi la visita dei compagni di squadra che per vicinanza si sono ritirati dalla competizione. Secondo lo staff medico del Cusi, al quale sta subentrando quello della Federginnastica, «ci vorranno dieci giorni per capire meglio». La riabilitazione proseguirà in Italia. «Lorenzo è un ragazzo serio con una grande empatia verso gli altri», ha detto Paolo Gilardoni, presidente della lecchese Ghislanzoni GAL per la quale Bonicelli gareggia, «ti contagia per la sua voglia di vivere. Grandissimo lavoratore, talentuoso e intelligente, è il nostro capitano. Non vediamo l’ora di riabbracciarlo».

