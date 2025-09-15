Dramma a San Michele: anziano morto in casa ritrovato dopo giorni 

Parenti e vicini di casa non lo sentivano da tempo e al citofono dell’appartamento in cui viveva al piano terra di piazza Medaglia Miracolosa non ha risposto per ore. La preoccupazione per le sorti di un anziano ha fatto così scattare ieri in tarda mattinata la chiamata al 118, il quale ha poi allertato i vigili del fuoco per aprire il portone chiuso dall’interno.

Una volta entrati in casa la macabra scoperta con l’uomo riverso a terra ormai privo di vita e circondato da macchie di sangue in una stanza messa a soqquadro. Una scena inquietante che ha inizialmente fatto pensare a un crimine violento come una rapina finita male o addirittura un omicidio.

Mistero svelato

L'arrivo della gli agenti della squadra Mobile di Polizia per i primi accertamenti ha poi chiarito ogni dubbio: l’anziano sarebbe infatti morto per cause naturali, forse dopo una caduta dalla quale non si è più saputo rialzare.

Il corpo è stato scoperto dopo giorni e l’avanzato stato di decomposizione, aggiunto alle alte temperature registrate in questi giorni, potrebbero aver causato un versamento di sangue postmortem , del tutto simile a un’emorragia traumatica.

La scena della tragedia ha comunque richiesto l’intervento del medico legale per chiarire ufficialmente la dinamica della morte. Durante tutta la mattina gli agenti della Mobile, coadiuvati anche dai sanitari del 118 e dalle testimonianze di parenti, amici e vicini di casa, hanno ricostruito il passato recente dell’uomo, affetto tra l’altro da una malattia cronica che potrebbe aver aggravato il quadro.

Dolore

Il recupero del corpo, viste le condizioni, non è stato facile e ha impegnato le squadre di soccorso per tutta la mattina. Ore lunghe e dolorose durante le quali si è consumata anche la lenta processione di parenti e amici dell’uomo che pur vivendo solo era conosciuto nel quartiere di San Michele e in particolare all’interno della piazza dove le finestre delle case popolari affacciate sul grande spiazzo diventano ogni giorno, soprattutto d’estate, un grande salotto collettivo dove si possono scambiare quattro chiacchiere.

La lunga assenza dell’uomo dalla vita quotidiana del quartiere ha allarmato la comunità che ha poi fatto partire la macchina dei soccorsi portando alla tragica scoperta.

