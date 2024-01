Dragusin: Tottenham? Bonucci: Fenerbahçe 

È il genoano Dragusin l'uomo del giorno al calciomercato invernale. La trattativa lampo con il Bayern Monaco sembrava concludersi positivamente, quando il Tottenham ha operato il controsorpasso. Gli agenti del giocatore siano volati a Londra e ciò fa pensare che il trasferimento in Inghilterra sia imminente. L'accordo di massima fra Genoa e Spurs sarebbe stato trovato sulla base di 25 milioni di euro più bonus, con l'inserimento nella trattativa di Spence, 23enne laterale, con la formula del prestito.

La Roma continua a sondare il mercato per capire se sia possibile prendere un altro difensore, oltre a Huijsen. L'ultimo nome è quello di Soyuncu dell'Atletico Madrid, mentre è spuntato un obiettivo anche per il centrocampo, è Oriol Romeu del Barcellona, sulla base del prestito. Dioenderà dalle partenze di Spinazzola (Galatasaray o Arabia) e Renato Sanches (Besiktas, Olympiacos).

Il Milan ha preso Popovic, classe 2006, talento serbo del Partizan e per la difesa pjnta Adarabioyo (Fulham) e Brassier (Brest). La Juventus si riprenderà Ranocchia dall'Empoli per girarlo al Palermo. La dirigenza juventina sta stringendo i tempi per chiudere l'accordo per il trasferimento in bianconero di Djalò, jolly difensivo del Lilla. Monza e Fiorentina hanno chiesto Kean, ma lo stipendio del giocatore è un problema. Intanto il Monza ha preso Daniel Maldini dal Milan, via Empoli. Leonardo Bonucci oggi volerà a Istanbul per le visite mediche e l’eventuale firma con il Fenerbahçe.

