“Dragon Bal Daime” 

L’attesa sta per terminare per i fan di Goku: a partire da oggi, in seconda serata su Italia 2, va in onda in prima visione assoluta con il doppiaggio in italiano “Dragon Ball Daima”, ultimo progetto del compianto maestro Akira Toriyama, autore della celebre saga incentrata sulle sfere del drago, che ha curato personalmente la storia e il design dei personaggi. Ogni appuntamento prevede la messa in onda di due episodi consecutivi, in onda dalle 22. La storia? A causa di un desiderio espresso al drago delle sette sfere, Shenron, Goku e i suoi storici alleati vengono improvvisamente trasformati in bambini. Dietro questa cospirazione c’è Gomah, intenzionato a consolidare il suo controllo sul trono del Regno dei Demoni rimasto vacante dopo la sconfitta di Darbula.