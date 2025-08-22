VaiOnline
L’intervento.
23 agosto 2025 alle 00:27

Draghi: «Ue marginale e spettatrice sui conflitti» 

Non c’è più tempo: in un mondo che è già cambiato e «non ci guarda con simpatia», l’Europa deve «cambiare», ora. O è condannata a rimanere «marginale» e «spettatrice», come si è dimostrata dall’Ucraina all’Iran e a Gaza. E ai dazi imposti «dal nostro alleato di antica data» a cui «abbiamo dovuto rassegnarci». Mario Draghi torna sulla ribalta del Meeting di Rimini per criticare l’inazione dell’Ue, bloccata nelle sue lungaggini e nei suoi «riti», mettendo in guardia però dal cedere alla via breve della «sovranità nazionale», del «distruggere l’integrazione europea», che altro non farebbe che «esporre» ancora di più il Vecchio continente. «Il 2025 sarà ricordato come l’anno in cui è evaporata l’illusione dell’Europa» di contare, va giù duro l’ex premier, spiegando che l’elezione di Trump è stata «una sveglia brutale» e che nemmeno la Cina considera l’Europa un «partner alla pari».

E ai giovani di Rimini è arrivato il messaggio del presidente della Repubblica. «Abbiamo bisogno di costruttori di pace», ha scritto Sergio Mattarella. «Le comunità deperiscono dove prevale disimpegno o indifferenza. Costruire è rimettersi in cammino nella storia. Non possiamo dare per scontate le conquiste che le precedenti generazioni ci hanno trasmesso». In un mondo che ci riporta nel passato, dove riemergono «gli orrori di guerre che pensavamo di aver cancellato dalla storia, volontà di potenza, egoismi personali e di gruppo, spinte omologanti, discriminazioni, povertà, solitudini», oggi più che mai servono «costruttori di convivenza, di pace, di partecipazione, di solidarietà».

