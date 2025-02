Draghi sveglia l’Ue: con queste regole  si mette i dazi da sola 

Dimentichiamo lo spauracchio degli Usa in versione trumpiana e aggressiva: «È l’Europa che ha imposto dazi su sé stessa». Mario Draghi sulle colonne del Financial Times sprona il Vecchio Continente, bloccato da eccesso di burocrazia e di regole.

La politica fiscale

Per questo secondo l’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Bce «è necessario un cambiamento radicale», all’Europa occorre «un uso più proattivo della politica fiscale, sotto forma di maggiori investimenti produttivi»: una novità che «contribuirebbe a ridurre i surplus commerciali e invierebbe un forte segnale alle aziende affinché investano di più in ricerca e sviluppo». Draghi chiede «un cambio fondamentale di mentalità» e avvisa: «Finora l’Europa si è concentrata su obiettivi singoli o nazionali senza calcolarne il costo collettivo». Il denaro pubblico - spiega - «è servito a sostenere l’obiettivo della sostenibilità del debito» e «la diffusione della regolamentazione è stata progettata per proteggere i cittadini dai nuovi rischi tecnologici. Le barriere interne sono un retaggio di tempi in cui lo stato nazionale era la cornice naturale per l’azione. Ma è ormai chiaro che agire in questo modo non ha portato né benessere agli europei, né finanze pubbliche sane, né tantomeno autonomia nazionale».

Tariffe doganali di fatto

E poi: «L’Eurozona è cresciuta a malapena alla fine dell’anno scorso, sottolineando la fragilità della ripresa interna. E gli Stati Uniti hanno iniziato a imporre dazi sui loro principali partner commerciali, con l’Ue destinata ad essere la prossima nel mirino. E questa prospettiva getta ulteriore incertezza sulla crescita europea data la dipendenza dell’economia dalla domanda estera». Due per Draghi i fattori critici: «L’incapacità di lunga data di affrontare i limiti sul fronte dell’approvvigionamento, in particolare le sue elevate barriere interne e gli ostacoli normativi», cioè fattori «molto più dannosi per la crescita di qualsiasi dazio che gli Stati Uniti potrebbero imporre». C’è poi il freno della regolamentazione alla crescita delle aziende tecnologiche: «Nel complesso l’Europa ha di fatto aumentato le tariffe doganali all’interno dei suoi confini e rafforzato la regolamentazione in un settore che rappresenta circa il 70% del Pil dell’Ue».

Il bilancio militare

E intanto l’Ue si attrezza per attivare le spese pubbliche nella difesa. A svincolare dal Patto di stabilità gli investimenti militari non sarà uno scudo integrale e per tutti, come accadde durante il Covid. E ciascuno Stato non dovrà «compromettere la sostenibilità di bilancio nel medio termine». Un primo confronto è atteso all’inizio della settimana nelle riunioni dei ministri delle Finanze all’Eurogruppo e al Consiglio Ue Ecofin. E si annuncia qualche novità: tra i Paesi frugali, baltici e scandinavi premono per maggiori investimenti nella sicurezza e alcuni preferiscono comunque investimenti nazionali con deroghe al Patto, rispetto a ipotetici fondi comuni Ue. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è già espresso a favore dell’ipotesi di allentare il Patto purché «limitata nel tempo e rispettando la solidità finanziaria di tutti gli Stati membri».

