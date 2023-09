Tornare alle vecchie politiche nell'Eurozona, sospese in pandemia, sarebbe un «il peggior risultato possibile». Lo scrive Mario Draghi, per il quale la costruzione di un'Europa più forte passa da nuove regole di bilancio, severe ma flessibili, e a una maggiore condivisione della sovranità. Lo scrive sull'Economist online l'ex presidente della Bce, che mette in guardia sul futuro del Vecchio Continente e sulla sua capacità di competere a livello globale.