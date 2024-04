Draghi in Ue, l’affondo di Salvini  

Matteo Salvini dice la sua su Mario Draghi. Perché con curioso tempismo escono i primi stralci del suo nuovo libro: la presentazione è prevista il 25 aprile, a Milano, a due passi dalle manifestazioni per la Liberazione. I primi brani del volume resi noti raccontano di uno stile dell’ex premier che non ha convinto molto il leader leghista. Che faceva parte del suo governo ma, racconta, non è stato consultato sui ministri (alcuni «sconcertanti»). Mentre è stato sondato «come in generale il centrodestra», per una sua «eventuale ascesa al Colle». Un affondo, indiretto, che arriva mentre continua a fare discutere, a Roma come a Bruxelles, l’intervento di Draghi sulla competitività e le sfide che aspettano l’Europa. Ne parlano i partiti italiani, alle prese con le liste per le elezioni europee, e ne parlano i leader riuniti per l’ultimo Consiglio, straordinario, prima del voto del 9 giugno. Sul quale punta tutto Giorgia Meloni per provare a imporre quel «cambio di passo» all’Europa che, nei suoi piani, difficilmente potrebbe contemplare il suo predecessore in prima battuta, al tavolo delle trattative. Certo, il nome in campo c’è, a maggior ragione dopo il discorso di La Hulpe, ma poi bisogna raccogliere il consenso dei partner (e dei parlamentari europei, nell’ipotesi della presidenza della Commissione). E il pensiero di tutti va alla corsa al Colle di inizio 2022 (evocata anche nel libro di Salvini). L’ex premier non è in cerca di incarichi, ma sta preparando il dossier che presenterà tra giugno e luglio, comunque dopo il voto, dice chi ha avuto modo in questi giorni di contattarlo, sottolineando proprio che per ipotizzare qualsiasi scenario prima bisogna aspettare l’esito delle elezioni. Un concetto che esprime anche Emmanuel Macron, nei rumors tra i principali sponsor di un ruolo di primo piano per l’ex presidente della Bce nei nuovi assetti europei post voto: Draghi, dice, «è un amico formidabile» ed è stato «un grande presidente del consiglio» ma, si tiene cauto. Certo Draghi piace, perfino a Viktor Orban che precisa di non voler «interferire» con questioni italiane. Perché è chiaro che il nome dell’ex banchiere riempirebbe nella commissione la casella che spetta all’Italia.

