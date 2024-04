Draghi chiede più competitività all’Ue 

Bruxelles. Quando è tutto pronto per il Consiglio europeo straordinario sul rapporto sul futuro del Mercato unico, che presenterà Enrico Letta, la competitività europea occupa il cuore delle riflessioni.

L’analisi di Supermario

Lo fa l'anteprima del rapporto di un altro ex-premier italiano, Mario Draghi: «Abbiamo sbagliato focus, vedendo noi stessi come concorrenti e non guardando abbastanza all’esterno», ha esordito Draghi alla Conferenza di alto livello. All’Ue manca «una strategia complessiva per rispondere in aree molteplici», dai ritardi tecnologici alla protezione dell’industria tradizionale, «causata da asimmetrie sul piano regolatorio, commerciale e di sussidi», fino alle ambizioni di ridurre le dipendenze strategiche (come materie prime critiche e batterie).

La discontinuità

È qui che entra in gioco il lavoro di Draghi: «Ciò che proporrò è un cambiamento radicale». L’Unione deve «definire priorità con azioni immediate nei settori con la massima esposizione alle sfide verdi, digitali e di sicurezza», è l’esortazione di Draghi. «Il rapporto si focalizza su dieci macro-settori dell’economia europea».

Tre fili conduttori

In primis «permettere la scalabilità» delle imprese europee, pareggiando «lo stesso vantaggio competitivo» che l’Europa avrebbe con i principali concorrenti globali, ma frenato dalla frammentazione. Poi «fornire beni pubblici laddove ci sono possibili investimenti di cui beneficiamo tutti, ma che nessun Paese può portare avanti da solo». Si aggiunge «un mercato energetico integrato: garantirebbe costi bassi dell’energia per le nostre imprese e più resilienza in caso di future crisi, ma non riusciremo a creare una vera Unione dell’energia senza un approccio comune». È cruciale il ricorso agli strumenti più adeguati per gli investimenti: «Possiamo sfruttare la grande capacità di assumere prestiti sul mercato, ma la maggior parte degli investimenti deve essere coperta dal settore privato».

RIPRODUZIONE RISERVATA