«Dragaggio della banchina est per rendere il porto funzionale» 

«Subito il dragaggio della banchina est per separare il traffico commerciale da quello passeggeri». È il parere del Consiglio comunale di Portoscuso, convocato dal sindaco Ignazio Atzori, approvato all’unanimità, a proposito del futuro dello scalo industriale, in particolare sul destino della banchina est, nata per accogliere il traffico commerciale e liberare l’imbarco dei traghetti dalla convivenza forzata con materie prime industriali.

Nel documento, che ribadisce il no alla nave gasiera all’interno del porto e «nessuna contrarietà ad una possibile iniziativa di cantieristica nautica a Portovesme», il Consiglio comunale chiama in causa l’Autorità di Sistema Portuale, il Consorzio e il ministero dell’Ambiente chiedendo «di attivarsi celermente per l’avvio delle operazioni do dragaggio del porto industriale per consentire il riavvio e lo sviluppo di importanti realtà industriali insediate a Portovesme», sollecitando inoltre l’utilizzo prioritario della banchina Est per il traffico industriale. Il 18 agosto scorso, in occasione dei forti venti da sud, il Comune ha segnalato alla Capitaneria le lamentele dei bagnanti della spiaggia di Portovesme per la ricaduta delle polveri dei materiali in transito, carbone o galena secondo la segnalazione del Comune.

Altro documento approvato dal Consiglio riguarda l’Area 5 dell’Enel che, secondo l’assemblea, deve essere bonificata con un nuovo progetto che comporti la rimozione dei rifiuti, non con un deposito confinato degli stessi residui.

