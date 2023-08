“Drag Race Italia” C’è anche Paola Iezzi 

Paramount+ ha annunciato la data di rilascio della terza stagione del contest per drag queen “Drag Race Italia” che sarà disponibile in esclusiva in Italia sul canale da venerdì 13 ottobre e ha presentato la key art con protagonisti i quattro giudici: la cantante Paola Iezzi e l'attore Paolo Camilli saranno i nuovi componenti della giuria che si aggiungeranno all'attrice Chiara Francini e alla Drag Queen Priscilla, che tornano entrambe come giudici per questa attesissima stagione.