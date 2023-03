«Drag queen come zio Aldo» 

Samuele Monni, in arte Morgana, si racconta seduto in un bar di Ussana, il suo paese, gestito da Silvia Bandino, cara amica e sempre pronta a sostenere la sua scelta di vita. «È un vero artista – dice la barista – dovrebbe andare via dalla Sardegna per valorizzare il suo talento». Il giovane, vestito con gli abiti di Morgana, poggia sul tavolo la corona conquistata nel concorso Master Queen Eleganza Italia 2022. Indossa guanti di velo rosso e si mette in posa per una foto davanti al ritratto di Marilyn Monroe. «È la mia icona», confessa. La madre Antonietta Orrù guarda divertita, poi anche lei si concede all’obiettivo per uno scatto.«Ho deciso di avvicinarmi a quest’arte in seguito ad alcuni episodi che hanno segnato la mia vita – racconta Morgana – la svolta è arrivata alla fine di un legame sentimentale che si è concluso con denunce e avvocati. É stato un momento drammatico. Fortunatamente i miei genitori mi sono stati vicini. Mi hanno sempre incoraggiato. Ho intrapreso questo percorso anche per onorare la memoria di mio zio Aldo, morto nel 2012 a Barcellona all’età di 30 anni. È stata una delle prime drag queen in Sardegna. Si chiamava Morgana. Anche io ho scelto questo nome. Gli ho dedicato anche uno spettacolo». Insomma, sposare l’arte del travestimento non è stato complicato per Samuele Monni. Decisamente più difficile fare i conti con pregiudizi e ignoranza.

Ussana. Un anno fa ha deciso di colorare la sua vita per mettere all’angolo i traumi e i dolori ereditati da una storia d’amore finita malissimo. Per dimenticare tutto ed essere felice gli basta una canzone, un palcoscenico, un abito rosso vermiglio, una parrucca bionda, scarpe col tacco e trucco. Vent’anni, studi superiori lasciati in sospeso, un corso da estetista, la scuola di danza, una breve esperienza di lavoro in un fast food e un sogno nel cassetto: campare di spettacolo come drag queen.

Il racconto

Samuele Monni, in arte Morgana, si racconta seduto in un bar di Ussana, il suo paese, gestito da Silvia Bandino, cara amica e sempre pronta a sostenere la sua scelta di vita. «È un vero artista – dice la barista – dovrebbe andare via dalla Sardegna per valorizzare il suo talento». Il giovane, vestito con gli abiti di Morgana, poggia sul tavolo la corona conquistata nel concorso Master Queen Eleganza Italia 2022. Indossa guanti di velo rosso e si mette in posa per una foto davanti al ritratto di Marilyn Monroe. «È la mia icona», confessa. La madre Antonietta Orrù guarda divertita, poi anche lei si concede all’obiettivo per uno scatto.«Ho deciso di avvicinarmi a quest’arte in seguito ad alcuni episodi che hanno segnato la mia vita – racconta Morgana – la svolta è arrivata alla fine di un legame sentimentale che si è concluso con denunce e avvocati. É stato un momento drammatico. Fortunatamente i miei genitori mi sono stati vicini. Mi hanno sempre incoraggiato. Ho intrapreso questo percorso anche per onorare la memoria di mio zio Aldo, morto nel 2012 a Barcellona all’età di 30 anni. È stata una delle prime drag queen in Sardegna. Si chiamava Morgana. Anche io ho scelto questo nome. Gli ho dedicato anche uno spettacolo». Insomma, sposare l’arte del travestimento non è stato complicato per Samuele Monni. Decisamente più difficile fare i conti con pregiudizi e ignoranza.

Insulti e offese

«Una volta sono stato insultato pesantemente – racconta il giovane – sono state offese gravissime, parole irripetibili. Ma ho saputo reagire e vado avanti per la mia strada». Anche in paese qualcuno «ha fatto qualche battutina», ma tutto sommato non ci sono mai stati problemi: «I pregiudizi però sono duri da combattere. C’è ancora tanto da fare sul fronte dei diritti civili. Io sostengo tutte la battaglie del movimento lgbtq+. Cerco di farlo, non solo partecipando al Pride di Cagliari, che è fondamentale, ma anche con la mia arte».

Lo spettacolo

Samuele Monni adora Pablo Vittar, cantante, ballerino, drag queen e attivista brasiliano: «Nelle mie performance propongo sempre la sua canzone “Flash pose”. È un brano che mi rappresenta». Prima dello show l’artista di Ussana si trucca per tre ore. «È un momento fondamentale, molto faticoso, ma riesco a cavarmela bene». Poi va in scena: canta e balla per anche per tre ore: «Finora non ho avuto alcun problema, anzi mi sono sempre divertito e il pubblico ha apprezzato il mio spettacolo. Di solito ci sono donne, uomini e spesso anche famiglie intere. La cosa più bella, che mi fa ben sperare per il futuro, è la reazione dei bambini. Loro non percepiscono la diversità. Hanno tanto da insegnarci».

