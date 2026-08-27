Drag e burlesque,  letteratura e stand up “LesBeach” al Poetto 

Tre giorni per raccontarsi e riconoscersi attraverso le parole, i corpi, la comicità e la musica. Tre giorni per portare sulla spiaggia storie, identità e nuove narrazioni. Da oggi a domenica “LesBeach" torna al Poetto di Cagliari e trasforma il Fico d’India in uno spazio aperto dedicato alla cultura e alle tematiche lesbiche. Giunto alla quarta edizione, il festival propone un lungo weekend di incontri con le autrici, presentazioni letterarie, drag, burlesque, stand up comedy, concerti e dj set, con ingresso gratuito.

Organizzato dall’Associazione Baa Bá e dal Festival Letterario Rainbook, “LesBeach” nasce come luogo di incontro, espressione e condivisione: uno spazio nel quale cultura e intrattenimento si intrecciano, con il Poetto e il mare di Cagliari a fare da scenario. La parola scritta sarà uno dei fili conduttori delle tre giornate, con quattro autrici protagoniste di altrettanti incontri.

Ad aprire il festival, oggi alle 18.30, sarà Barbara D’Acierno con “Lupo giù per terra”; domani alle 18.30 Martina Tammaro con “Quando dentro piove” e alle 19.30 Muriel De Gennarocon “Missing”; domenica alle 18.30 Elisabetta Garieri con “A lesbo con Saffo”. Accanto ai libri, “LesBeach” lascia spazio allo spettacolo e alla contaminazione tra linguaggi artistici. Oggi alle 22 il palco ospiterà per la prima serata lo show tra drag e burlesque con La Fay, Muriel e Velvet Dope, per una serata costruita tra performance, ironia e libertà espressiva. L’ingresso è gratuito. È consigliata la prenotazione.

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