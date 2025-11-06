“Dracula” di Luc Besson cerca ancora l’amore 

Nel vasto panorama degli adattamenti cinematografici, è un’impresa ardua non solo garantire una trasposizione all’altezza dell’opera di riferimento, ma anche riuscire a confrontarsi - laddove altri film hanno intrapreso la stessa strada in passato - con nomi divenuti negli anni un vero e proprio fenomeno di culto. Citando, ad esempio, il capolavoro “Dracula” di Bram Stoker, il pensiero ricade inevitabilmente sull’omonima pellicola del 1992 diretta da Francis Ford Coppola: uno dei lavori più emblematici della sua filmografia, capace di ridefinire la visione tragica del vampiro e divenuto metro di paragone obbligato per coloro che sognano di far rivivere su schermo la stessa tormentata storia, ma da un punto di vista differente. Tra questi, ha trovato spazio anche il pluripremiato Luc Besson: nel suo “Dracula: L’amore perduto” il regista rinuncia alle inclinazioni horror per conferire maggiore respiro alla componente amorosa, come libera espressione della volontà di vivere e della ricerca di un senso autentico nel mondo.

La storia

Nell’Europa Orientale del 1480 D.C., il principe Vlad conduce, per volontà divina, la guerra santa contro gli invasori ottomani. In cambio delle sue gesta, il guerriero prega per l’incolumità della moglie Elisabeta, che ama perdutamente e teme possa trovarsi in pericolo durante gli scontri. Tuttavia, ad avverarsi è proprio il suo incubo peggiore: la consorte cade vittima del nemico e ogni tentativo di riportarla in vita si rivela vano. In collera contro Dio, Vlad rinnega il proprio ruolo e la propria natura, mutandosi in un essere immortale consumato dal peccato. Nel corso dei secoli vaga per il mondo alla disperata ricerca della sua amata, mentre il senso di solitudine lo conduce lentamente verso la perdizione e la dissolutezza. Solo quattrocento anni dopo, con la visita al castello dell’avvocato Jonathan Harker, il nobile - ora noto come Conte Dracula - ritroverà finalmente un barlume di speranza; ma a ostacolarlo non ci saranno oppositori deboli e impreparati, e il cammino verso la salvezza si farà più arduo del previsto.

La geniale regia

Come accennato in apertura, ad attirare fin da subito in questa rilettura è l’indagine del lato più umano e sentimentale che interessa l’iconico non morto. Ciò emerge sia dal tono complessivo sia dall’attenzione riposta sulle scene romantiche, cariche di passione intensa e sfrenata. A sostenere questo impianto è anche la caratterizzazione dei personaggi, che alle tinte lugubri e mortuarie dell’originale alterna l’esuberanza, l’eccentricità e persino un pizzico d’ironia. Sul piano registico, oltre alle imponenti panoramiche sulle scenografie, la varietà e la ricercatezza visiva convincono soprattutto nelle sequenze d’azione, trasmettendo dinamismo e trasporto senza rinunciare alla cifra poetica dell’insieme. Sfoggiando un talento che merita maggiore riconoscimento e visibilità, Caleb Landry Jones offre un’interpretazione memorabile, incarnando un antieroe che, seppure logorato da un dolore insanabile, non smette di meravigliarsi per l’intrinseca bellezza di ciò che lo circonda. Anche stavolta, Besson realizza un’operazione fuori dagli schemi che, per la sua ricercatezza e una voce distante dalle omologazioni, infonde nuova luce al romanzo, rendendolo immortale oggi più di ieri.

