dowe mette le ali alla dinamo 

Dinamo Sassari 89

Reggio Emilia 77

Banco di Sardegna SS : Jones 16 (2/3, 3/6, 5 r.), Pisano, Dowe 28 (3/5, 4/5, 2 r.), Kruslin 12 (2/4, 2/3, 2 r.), Gandini ne, Devecchi ne, Treier 3 (0/1, 1/1, 4 r.), Chessa 3 (1/1 da tre, 4 r.), Stephens 8 (4/4, 4 r.), Bendzius 2 (1/3, 0/3, 4 r.), Gentile 7 (1/1, 1/2), Diop 10 (3/8, 4 r.), All. Bucchi.

Unahotels Reggio Emilia : Reuvers 6 (1/2, 1/2, 3 r.), Giberti ne, Hopkins 4 (0/1 da tre), Cipolla, Strautins 16 (4/6, 1/5, 3 r.), Stefanini ne, Cinciarini 13 (3/3, 2/5, 3 r.), Jones 0/2, 0/1), Lee 2 (1/3, 3 r.), Senglin 6 (0/2, 2/3, 1 r.), Olisevicius 17 (4/5, 3/8, 1 r.), Diouf 13 (5/7, 6 r.). All. Sakota

Arbitri : Begnis, Martolini e Bartolomeo.

Parziali : 23-19; 48-35; 70-63.

Note . Tiri liberi: Sassari 21/27; Reggio Emilia 14/19. Percentuali di tiro: Sassari 28/50 (12/21 da tre, ro 5 rd 25); Reggio Emilia 27/55 (9/25 da tre, ro 3 rd 18).

Sassari. Nel nuovo anno la Dinamo è imbattibile in casa. Ottava vittoria al PalaSerradimigni. Più autorità che brividi nel successo su Reggio Emilia che consente di recuperare il quarto posto solitario in attesa dell'ultima giornata. Buoni segnali in una partita non semplice sia per le motivazioni di Reggio Emilia che cerca di evitare la retrocessione, sia per un arbitraggio che ha cambiato continuamente metro, disorientando i giocatori di entrambe le squadre.

Le assenze

Non c'era il play Robinson (oltre a Raspino), ma con Dowe vero leader del Banco (37 di valutazione) è passato quasi inosservato. Più pesante per Reggio l'assenza di Vitali (ex biancoblù) sostituito da un Andre Jones in versione ectoplasma, mentre il Jones di casa, Jamal, ha mostrato di poter tornare sui suoi livelli.

Le reazioni

Il tecnico Piero Bucchi ha commentato: « Abbiamo trovato una squadra che ha giocato al massimo. Era una gara non semplice ma abbiamo giocato con personalità e solidità, magari a sprazzi, forse sul +18 del terzo quarto c'è stato un rilassamento. Mi fa piacere che Jones ha ritrovato il feeling col canestro, la migliore degli ultimi due mesi, l’infortunio lo aveva debilitato non solo fisicamente ma anche mentalmente».

La cronaca

L'avvio sembra un duello fra Diouf e Stephens che finisce pari (8 punti a testa) e regna l'equilibrio ma sono i cambi della Dinamo a entrare per primi con la testa sulla partita: +8 con le triple di Gentile e Chessa. Strautins è trascinatore nel break di 8-0 per gli ospiti, ma i biancoblù replicano: 9-0 con l'impennata dell'indice Dowe-Jones. Nel terzo quarto è anche +18 al 23' ma Sassari abbassa la guardia e Reggio piazza un break che riduce le distanze a un solo canestro. Quasi sulla sirena la tripla con fallo di Dowe che trasforma il libero. E nell'ultimo quarto il Banco è di nuovo sicuro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata