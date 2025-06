«Dovevo vendere i vitelli, ora non posso fare nulla: è un colpo pesantissimo» 

Cammina su quei terreni che ama, nelle campagne della sua Arzana. Poi, l’allevatore Raffaele Stochino scuote il capo. E afferma: «Questa è l’ennesima mazzata, non ci voleva proprio. Avevo un carico di vitelli di circa 8 mesi da consegnare nella Penisola, in queste ore», precisa il vice presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra. «Adesso il blocco della movimentazione degli animali, dovuto a questa maledetta dermatite bovina, ci taglia le gambe. Sì, dovrò tenere i vitelli in azienda, chissà fino a quando. Oltretutto, se da una parte subiranno un grosso deprezzamento, rispetto alle cifre concordate con il progetto di filiera nazionale di Coldiretti che prevede la vendita di animali tra i 6 e gli 8 mesi, dall’altra per me saranno un ulteriore costo perché questi capi mangeranno il pascolo degli animali che venderò a settembre».

Rabbia condivisa

Il malumore è evidente, impossibile da arginare. Si leva dalle campagne del centro Sardegna, abbraccia decine di chilometri. Raffaele Stochino si fa portavoce di un malessere che accomuna. Il blocco della movimentazione degli animali al di fuori della Sardegna per dieci giorni, deciso in tutta fretta dall’unità di crisi convocata al ministero della Salute, a Roma, dopo il caso di dermatite nodulare contagiosa individuato il 21 giugno in un bovino di un allevamento in provincia di Nuoro, inizia a evidenziare tutte le sue ripercussioni. «Sinceramente non so come riusciremo ad andare avanti», prosegue nel suo sfogo Raffaele Stochino, allevatore che segue circa una settantina di capi bovini nel cuore dell’Ogliastra. «Prima la lingua blu, poi la malattia del cervo, ora questa dermatite. Non sappiamo più cosa fare».

La filiera

Per gli allevatori una conquista, capace di garantire la giusta remunerazione attraverso accordi pluriennali. La filiera bovina integrata e sostenibile, varata a livello nazionale da Coldiretti insieme a Inalca, adesso appare in pericolo. «I nostri vitelli devono essere consegnati alla filiera quando hanno tra i 6 e gli 8 mesi», precisa Stochino. «Se saltano gli 8 mesi, e i miei capi che adesso sono bloccati avevano praticamente raggiunto quel limite, “salteranno” anche i prezzi della filiera». Insomma, il concetto è chiaro: i vitelli in questione saranno venduti a prezzi molto più bassi quando il blocco terminerà, ma nel frattempo continueranno a generare costi e perdite per l’allevatore. Alessandro Serra, direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, aggiunge: «Questa filiera riveste un’importanza enorme. Ha permesso di far lievitare parecchio il prezzo medio della carne bovina in Sardegna, ha garantito un plusvalore notevole». Serra puntualizza: «Serve celerità, bisogna monitorare tutta la zona e fare in modo che questa malattia venga contingentata».

La speranza

Il blocco alla movimentazione degli animali è appena iniziato. Dieci giorni che a molti allevatori appaiono interminabili.: «Non voglio nemmeno pensare a uno “stop” più lungo», conclude con amarezza Raffaele Stochino. «Spero che dalle autorità competenti possa subito arrivare una svolta perché siamo davvero messi male. Ogni anno ci arriva una nuova “tegola”».

