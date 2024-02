«Dovevo obbligare Spalletti a restare» 

Spalletti «non dovevo lasciarlo andare». Mazzarri «è un amico di famiglia». Sullo stadio «sono pronto a mettere miei soldi per farne uno nuovo». Un Aurelio de Laurentiis a tutto campo ieri ha analizzato una prima parte di stagione deludente. Nel mirino è finito l’ex allenatore, che la scorsa stagione ha portato i partenopei a vincere lo scudetto, il terzo della loro storia. «È colpa mia, non ho fatto valere fino alla fine l’opzione per tenerlo», ha detto il presidente, «mandai la Pec ma lui mi disse che voleva fare un anno nei suoi vigneti in Toscana. Poi invece è andato in Nazionale». Il tecnico ha potuto lasciare Napoli per gratitudine e non per una carenza nel contratto che, dice De Laurentiis, «era unilaterale. La società poteva esercitare l’opzione per un ulteriore anno. Mai avrei creduto che il 12 maggio Spalletti comunicasse a me e Chiavelli di voler prendersi un periodo di pausa per coltivare la terra. Se avesse detto che, vinto lo scudetto, voleva lasciare la panchina godendosi la bella stagione, l’avrei capito. Avevo la sensazione che sentisse la Federcalcio per la Nazionale e infatti così è andata a finire».

Al suo posto è arrivato Garcia, già mandato via. «Pensavo di esonerarlo quando alla presentazione a Capodimonte disse che non conosceva il Napoli dello scorso anno. Credevo scherzasse invece era vero. Aveva un ottimo curriculum, ma vidi che non utilizzava i nuovi acquisti. Gli ho dato delle possibilità, poi dopo la sconfitta in casa con l’Empoli nell’intervallo scesi nello spogliatoio e gli dissi: “ma che c..... stai combinando? Vuoi veramente farti mandare via?. A fine partita l’ho cacciato». Mazzarri «è un amico di famiglia e per questo è qui. Fatelo lavorare, sarà quel che sarà. Per la nuova stagione c’è tempo, ad aprile vedremo». Sul futuro «l’obiettivo è rendere la società economicamente in grado di competere con le più forti al mondo nel 2030. Chiudo il bilancio con oltre 80 milioni e una riserva di 147 milioni, sono pronto a mettere miei soldi per un nuovo stadio e un centro tecnico con 12 campi di allenamento: nel 2025 devo lasciare Castel Volturno».

