L'uomo del momento o, meglio, dell'ultimo momento. Leonardo Pavoletti ancora una volta ha colpito quando in tanti pensavano fosse finita. Al minuto 94, come a Bari, con il colpo di testa che resta la specialità della casa, per riportare il Cagliari in parità. E, come non bastasse, al 96' ecco anche il sorpasso, un'altra zampata sotto porta per il 4-3 che ha mandato la Domus in paradiso e lasciato senza parole Eusebio Di Francesco, tecnico con cui il Pavoloso non ha mai legato, prima a Sassuolo e poi in rossoblù. Alla faccia di chi, magari, non ci ha creduto, lasciando in anticipo gli spalti: «La squadra va tifata fino all'ultimo», ha spiegato il giorno dopo ai microfoni della radio della Lega di A, «ci dobbiamo credere e come noi deve crederci il tifoso. Chi abbandona», scherza, «è giusto che non entri più allo stadio».

Alla Altafini

Ranieri, a fine partita, lo ha elogiato, ma ha anche parlato di un ruolo “alla Altafini”. Lui, Pavoletti, ci ride su: «Io vorrei sempre giocare. Ma come faccio a dire al mister cosa fare se le indovina tutte?». Intanto si gode i riflettori, ancora. Il Guardian gli dedica la home page e lo chiama “l’uomo dei miracoli”. Il post social di Alessandro Cattelan, che indossando la maglia rossoblù col numero 30, ha augurato a tutti «una settimana come la domenica di Pavoletti». E l'intervento alla radio, per riivivere le emozioni del giorno prima. «All’inizio ero fiducioso nella vittoria. Poi sul 3-2 ho capito che dovevo metterci lo zampino pure io. Sono partite che possono dare il “la” a una stagione diversa, ci mancavano queste sensazioni belle, è stata una vittoria voluta e cercata da tutti. Bello svegliarsi così». E bello anche per chi, magari, Pavoletti lo ha comprato al Fantacalcio…

Il sogno del Pavo

Perché due reti, tutte in una volta, non le segnava da un Cagliari-Parma del 2019. E pazienza se la carta d'identità gli ricorda che il 26 novembre soffierà su 35 candeline. Poi c'è quel 30 giugno che potrebbe essere anche l'ultimo giorno da giocatore del Cagliari: «Se questo dovesse essere davvero il mio ultimo anno qui, il mio sogno è fare di tutto per salvare il Cagliari. Chiuderei un ciclo bellissimo in una città e una terra che sto amando come se fossi nato qui. Non sarà facile, dovremo fare battaglia fino all'ultimo e ci riusciremo».

Tutti insieme

Pavoletti ha festeggiato a modo suo il traguardo delle 200 presenze in A. E parla da leader ai suoi compagni più giovani, come Zito Luvumbo: «Lui è molto attaccato al Cagliari, sogna di trasformarlo in una big, come avrei voluto fare io. Ha potenzialità importantissime, ma deve capire che il calcio è un gioco di squadra. Ha velocità, è cattivo, tira bene, ma deve imparare a sfruttare le sue caratteristiche». Lì davanti c'è concorrenza: «Ma questo è un gruppo fondato su sani principi. Lapadula, Petagna e Shomurodov mi hanno abbracciato come se il gol lo avessero fatto loro. Ora tornerà anche Lapa, che lo scorso anno ci ha portato in A, e con tutti questi attaccanti in area il Cagliari può diventare fastidioso».

