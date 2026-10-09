«Dovete salvare il vostro ospedale» 

Dalle grandi crisi geopolitiche del pianeta all'emergenza vissuta sulla propria pelle. Dal palco del convegno organizzato a Ghilarza dall'Associazione per Antonio Gramsci sui nuovi equilibri internazionali e le guerre nel mondo, Gad Lerner ha spiazzato il pubblico con un fuori programma.

Il ringraziamento

Prima di affrontare i grandi temi dello scacchiere mondiale, sabato scorso il giornalista ha voluto pubblicamente ringraziare i medici del Punto di primo intervento dell’ospedale di Ghilarza. Un mese fa, proprio mentre si trovava nel Guilcier, suo fratello è stato colto da un malore improvviso: l'intuizione tempestiva dei sanitari del presidio locale e il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Oristano gli hanno salvato la vita.

Una testimonianza che trasforma un caso personale nel più potente degli argomenti a favore della sopravvivenza e del potenziamento di un presidio sanitario spesso sotto scacco.

I commenti

«Da tanti anni combattiamo perché il presidio resti aperto e talvolta arrivano riconoscimenti inaspettati e molto importanti. Gad Lerner l’ha detto con il cuore in apertura del suo intervento. Il nostro Punto di primo intervento serve anche da filtro per l’affollamento del Pronto soccorso di Oristano», sottolinea Gabriella Pinna del Comitato in difesa dell’ospedale.

Silvio Manca, ex sindaco e anche lui del comitato, aggiunge: «Questo ribadisce la nostra battaglia: il punto di Primo intervento deve restare operativo. Siamo preoccupati perché dai discorsi fatti dalla manager abbiamo capito che non ci sono garanzie in tal senso ma è importante che rimanga aperto per gli abitanti del nostro territorio, del Barigadu e del Montiferru, ma anche per quanti transitano sulla 131 e sulla 131 Dcn».

Bruno Floris, ora in pensione ma in passato responsabile del laboratorio analisi del Delogu sentenzia: «Certamente non deve chiudere. Faccio un esempio: un infarto del miocardio si diagnostica con un semplice esame del sangue. È importante fare in loco questo tipo di esame per poi trasferire il paziente. Il Punto di primo intervento evita il sovraffollamento dei pronto soccorso più grandi. I codici bianchi, verdi e gialli possono essere trattati a Ghilarza e in caso di necessità c’è l’elisoccorso».

La battaglia

Sulla stessa linea la collega e portavoce del Comitato, Filomena Deriu: «In un territorio come il nostro, dove i servizi specialisti stanno venendo meno, il Punto di primo intervento è il baluardo a cui i pazienti si possono rivolgere e avere spesso risposte immediate. Se si considera che molti non hanno nemmeno il medico di base, sopperisce anche a questa problematica. È fondamentale che resti aperto e Radiologia e il laboratorio analisi sono indispensabili per il suo funzionamento».

Deriu snocciola anche qualche dato: «Dall’inizio dell’anno ha registrato circa 5mila accessi, numeri che lo scorso anno erano arrivati a dicembre. Al momento vi operano cinque medici in organico e altri con contratto. Arrivano anche codici rossi che vengono stabilizzati e poi trasferiti e anche per altre situazioni è importante che il primo accesso avvenga nel territorio». Insomma, la battaglia per salvaguardare il presidio va avanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA