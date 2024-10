«Dove sono, oggi, i Churchill e i Berlinguer? La nostra Europa non ha più intellettuali»  

«De Gaulle, Churchill, Berlinguer, erano questi i riferimenti di un'Europa che guardava avanti. Oggi quali sono gli intellettuali in Occidente, capaci di influire nel mondo? Il XX secolo, con tutti i suoi orrori, nel bene e nel male ha avuto intellettuali lucidi, di prestigio, capaci di contare e di costruire un'Europa brillante. Ma quel secolo è finito. Io non mi sono mai considerato un'intellettuale, sono solo un reporter che racconta storie». Non è nostalgico ma dolente Arturo Perez Reverte, per un Occidente che «sta vivendo le conseguenze della demolizione generale della sua cultura».

Lo scrittore spagnolo, autore di best sellers tradotti in 50 idiomi e con 27 milioni di libri venduti, parla di un impero in decadenza. L'occasione è l'uscita, per il momento nei paesi ispanici, del suo ultimo romanzo, “La isla de la mujer dormida” (Ed. Alfaguara, pagg. 416) in cui l'accademico della lingua, testimone di molti conflitti come reporter di guerra, capace di esplorare gli abissi umani, fonde le sue passioni e ossessioni.

La storia è ambientata nel Mediterraneo, protagonista della narrazione, in un'isola dell'Egeo. Nel 1937, con la guerra civile spagnola sullo sfondo, un giovane ufficiale della marina mercantile riceve l'ordine dell'Armada di Franco di affondare le navi che salpano dall'Unione Sovietica per portare armi alla Repubblica spagnola.

