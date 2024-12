«Dove sono i soldi per la tutela dei cavallini del Sarcidano?» 

Dove sono finiti i soldi per la salvaguardia del cavallino del Sarcidano? Si pone questa domanda il sindaco di Laconi visto che nelle casse comunali ancora non sono arrivati i 60mila euro che la Regione ha stanziato un anno fa. Salvatore Argiolas ha deciso di inviare una nota di protesta al presidente della Giunta regionale ma anche agli assessorati al Bilancio, Ambiente e Agricoltura: «Del tutto superfluo appare ribadire le aspettative di questa amministrazione nel contributo, frutto di anni di battaglie e rivendicazioni per la salvaguardia, la protezione ma anche la promozione di un animale simbolo dell'intera Sardegna, una delle razze più antiche al mondo, oggi in grave pericolo di estinzione - si legge nel documento - Notevoli anche le risorse investite in tal senso dall'amministrazione nelle more della liquidazione del contributo. Duole evidenziare che il Comune, a tutt'oggi, non solo non ha percepito un euro dei 60mila attribuiti dalla Legge 15/23 ma non ha ricevuto neanche informazioni, pur richieste per un anno ai vari uffici regionali».

Ma non solo. «Non si comprende perché deve essere il solo Comune di Laconi a farsi carico della tutela di questa razza che andrebbe sostenuta con contributi ben oltre i 60mila euro comunque indicati dalla previsione normativa - denuncia Argiolas - Si chiede di garantire al Comune le risorse economiche necessarie per la realizzazione delle attività essenziali per la salvaguardia della razza».

