«Dove Giorgia Meloni porta l’Europa»: Time dedica la copertina alla premier 

ROMA. Un nuovo nazionalismo, populista e pro-Occidente, ma fedele all'Europa e alla Nato: è la dimensione politica di Giorgia Meloni secondo il Time, che le dedica la copertina del nuovo numero dell'edizione mondo, come capitato (ma nell'edizione europea) a Silvio Berlusconi nel 2011, Mario Monti nel 2012 e Matteo Salvini, nel 2018.

“Dove Giorgia Meloni sta conducendo l'Europa”, è il titolo del servizio firmato da Massimo Calabresi, capo dell'ufficio di Washington della storica rivista statunitense di politica ed economia, secondo cui in questi quasi tre anni al governo la premier «è emersa come una delle figure più interessanti» nel continente, «e il modo in cui conduce potrebbe cambiare il mondo», come scritto sul post con cui Time ha rilanciato la copertina. Sulla sua idea di nazionalismo, la premier spiega che «per prima cosa dobbiamo difendere quello che siamo, la nostra cultura, la nostra identità, la nostra civiltà», un modo «per difenderci da una globalizzazione che non ha funzionato».

