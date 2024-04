«Dove finirà la mia edicola quando sarà trasferito il mercato?»  

«Dove finirà la mia edicola ancora non lo so». Maurizio Cattini, storico edicolante davanti al mercato di San Benedetto, è preoccupato perché ancora non sa ancora che fine farà la sua attività con l’avvio del cantiere per il restauro della struttura e dell’area circostante al mercato.

«Navigo a vista, ho chiesto più volte al Comune un incontro per capire meglio come dovrò comportarmi, non so se potrò spostarmi nell’area provvisoria dove verranno ospitati i box, oppure se potrò comunque stare qui. Mi hanno detto che sarebbero venuti per valutare insieme la situazione, ma nessuno si è visto. Vivo e viviamo alla giornata e nell’incertezza di quello che accadrà: è tutto campato per aria», prosegue l’uomo, 54 anni, che nel 1995 ha ereditato l’edicola, aperta tantissimi anni fa dal nonno, dalla mamma. «Ci siamo da quando è stato aperto il mercato, ormai siamo un punto di riferimento anche per il quartiere. Ho tante preoccupazioni: i clienti che si fermano con la busta della spesa per comprare, per esempio, il giornale, verranno ancora ad acquistare da me? Rischio di perderli? Non lo so, senza certezze e garanzie è difficile fare previsioni».

Una data di inizio dei lavori ancora non c’è, ma tra i timori di Maurizio Cattini c’è anche quello di ritrovarsi da un giorno all’altro con le transenne e l’impossibilità di sollevare la serranda. «Domani potrebbero decidere di venire a cantierare l’area e io resto appeso. Ho bisogno di capire come organizzarmi perché mi serve l’energia elettrica e tutti gli strumenti per mandare avanti l’attività. Ho anche una pedana e, in base allo spazio che mi assegnano, devo capire se lasciarla o toglierla, se avrò o meno uno spazio stabile: non si può improvvisare un eventuale trasferimento, serve chiarezza, organizzazione e servono soprattutto garanzie».

