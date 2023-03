Dove c’era l’amianto arriva l’idrogeno: la sfida dell’energia 

Il vecchio stabilimento chimico diventa laboratorio per la produzione di energia pulita da fonti rinnovabili. E sulle ceneri della grande industria fiorisce una speranza alimentata con l’idrogeno.

«Certo, la grande industria non c'è più- dice Giovanni Bitti, presidente di Confindustria- si sta lavorando per un progetto importante, che interessa non solo quell'area, ma la Sardegna intera. Si tratta di un progetto per l'idrogeno, che contempla la realizzazione di impianti per l’energia rinnovabile. Sono state messe in campo importanti pratiche di finanziamento per accogliere imprese importanti, per investimenti di grande dimensione». Il sindaco di Ottana Franco Saba aggiunge: «Si tratta di un progetto presentato dal Consorzio industriale per questa comunità, per la produzione di idrogeno, legato all'efficientamento energetico. Assieme verrà allocata anche una scuola di formazione per giovani tecnici, legata all'Its di Macomer. Per la transizione energetica sono state impiantate diverse attività di energia alternativa, con protagonista anche Enel Green Power, che realizzerà gli impianti dove si produceva l'acido tereftalico (materia prima per la produzione di fibre poliestere). Attorno ci saranno distese di pannelli fotovoltaici. Impianti tecnologicamente avanzati per l'accumulo di energia elettrica, ma anche un lavaggio industriale di auto, oltre allo stoaccaggio di materiale e rifiuti speciali (neon, batteria e quanto altro). Si procede quindi verso nuove frontiere, con attività non inquinanti, proietate nel futuro». Giorgio Asuni, ex segretario regionale della Cgil, esperto di energia spiega: «Lo stabilimento è proietato verso nuovi orizzonti, con interventi mirati alla innovazione tecnologica. Un grande laboratorio per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili».

Definitivamente sepolta - si spera - la stagione in cui a Ottana proliferavano e veleni e le conseguenti morti per neoplaie. La Cgil, attraverso l’avvocata beatrice Goddi, ha combattuto in Tribunale per conto di vedove e figli uccisi dall’amianto nello stabilimento delleìex Enichem, ma i successi in Tribunale non restituiscono a mogli madri e sorelle i loro cari.

