Dovbyk e Dybala già in forma Genoa e Lecce faticano 

La Serie A torna in campo per le prime prove d’estate. Sei squadre hanno animato la domenica delle amichevoli, tra sfide contro formazioni delle categorie inferiori e test in famiglia, utili soprattutto per ritrovare ritmo e verificare condizione e schemi.

Il Genoa ha superato per 2-1 il Trento nella sua prima uscita. Rossoblù di De Rossi sotto al 30’ per la rete di Molina, poi la rimonta nella ripresa: Colombo ha pareggiato su rigore al 67’, Puczka ha completato il sorpasso otto minuti più tardi. Successo di misura per il Lecce, impegnato in Ungheria contro l’Haladás. La squadra di Eusebio Di Francesco ha vinto 1-0 grazie al gol di Laerke al 53’, al termine di una partita condizionata dai carichi di lavoro e dalle numerose rotazioni.

Pioggia di reti invece nei test interni. La Roma ha battuto 6-0 la Primavera in una partita articolata in quattro tempi da venti minuti. In evidenza Dovbyk e Dybala, entrambi autori di una doppietta; a segno anche Soulé e Cristante. Ancora più largo il 7-0 del Milan contro una selezione sperimentale di Milan Futuro. Marcatori Kostic, Ossola, Chukwueze, Pavlovic, Camarda, Loftus-Cheek e Fofana. Poker del Parma contro la propria Primavera: 4-0 con reti di Benedyczak, Carboni, Pellegrino e Kouda. Carlos Cuesta ha approfittato dell’occasione per provare il 4-3-3 e cambiare quasi interamente la formazione nella ripresa.

Al Viola Park, infine, la Fiorentina di Fabio Grosso ha svolto un allenamento congiunto con l’Under 20. Nelle diverse partitelle il punteggio complessivo è stato di 8-1: doppiette per Piccoli e Kean, a segno anche Atta, Mandragora, Ndour e Pirrò. Prime indicazioni, dunque, ma senza giudizi definitivi: a luglio contano soprattutto minuti nelle gambe e risposte dai nuovi assetti.

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