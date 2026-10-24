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Al Sinigaglia.
25 ottobre 2026 alle 00:28

Douvikas lancia il Como: è quarto  

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Como 2

Sassuolo 0

Como (4-2-3-1) : Butez; Couto (21’ st Smolcic), Kambwala (1’ st Ramón), Kempf, Kaiki; Ricci (1’ st Milla), Perrone; Da Cunha (43’ st Lahdo), Caqueret, Baturina (1’ st Addai); Douvikas. Allenatore Fàbregas.

Sassuolo (4-3-3) : Turati; Van der Brempt, Caleta-Car, Candé, Obrador (16’ st Doig); Adzic (40’ st Esposito), Matic (16’ st Lipani), Bakola; Berardi (28’ st Volpato), Bowie, Domínguez (16’ st Laurienté). Allenatore Aquilani.

Arbitro : Di Marco di Ciampino.

Reti : nella ripresa 4’, 15’ Douvikas.

Note : ammoniti Couto, Van der Brempt. Recupero 1’ pt-4’ st.

Como . Tre vittorie in sette giorni per completare la splendida settimana del Como, ora quarto in classifica. Dopo Fiorentina e Manchester United batte anche il Sassuolo: decide una doppietta di Douvikas a inizio ripresa, in tap-in sugli assist di Caqueret e Kaiki.

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