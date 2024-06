Douglas Luiz-Juve,  siamo ai dettagli Premier per Zirkzee? 

In dirittura d'arrivo l'operazione tra Juventus e Aston Villa per portare Douglas Luiz in bianconero. La Juventus verserà nelle casse dell'Aston Villa circa 22 milioni di euro più bonus facili da raggiungere per arrivare alla cifra di 24/25, più i cartellini di Enzo Barrenechea e Samuel Iling Junior con l'aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita. L'operazione di mercato avrà un costo totale di circa 50 milioni di euro.

Potrebbe essere in Premier League il futuro di Joshua Zirkzee. L'operazione con il Milan è in stand by a causa dell'alta commissione pretesa dall'agente del calciatore (15 milioni di euro) e nella trattativa si è inserito il Manchester United che sarebbe pronto a pagare al Bologna la clausola di rescissione da 40 milioni di euro. In casa si guarda anche all'olandese Memphis Depay ed al bosniaco dell'Augusta Ermedin Demirovic. Il club tedesco chiede 25 milioni di euro, ci sono stati contatti e il Milan potrebbe chiudere intorno ai 18 milioni più bonus. Su Demirovic si sta muovendo anche la Roma, mentre, in casa Juve restano ancora vive le piste che portano all'ucraino Dobvyk del Girona e all'albanese Broja del Chelsea.

Le altre trattative

Nuovi contatti per Nicolò Zaniolo da parte della Fiorentina: si lavora a un prestito oneroso più riscatto con il Galatasaray che nelle prossime ore fisserà le cifre della trattativa. Anche l'Atalanta resta in corsa. Il primo acquisto del nuovo Napoli di Antonio Conte sarà Rafa Marin, difensore centrale del Real Madrid in prestito all'Alaves nell'ultima stagione mentre stenta a decollare la trattativa con il Torino per Alessandro Buongiorno, così il Napoli sta aumentando i contatti per portare Mario Hermoso in azzurro. Come scrive L'Equipe , il club di De Laurentiis segue Bradley Locko, sul giocatore classe 2002 c'è anche il Nottingham Forest.

A prescindere dagli Europei, sarà una grande estate per lo spagnolo Nico Williams che lo scorso dicembre ha rinnovato per altri 3 anni il suo rapporto con l'Athletic Club, gli è stato adeguato lo stipendio ma la sua clausola rescissoria è rimasta la stessa, intorno ai 55 milioni di euro.

