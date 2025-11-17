VaiOnline
Siliqua.
18 novembre 2025 alle 00:29

Dottoresse al lavoro: nell’ambulatorio Ascot torna il sereno 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo gli episodi critici dei giorni scorsi, nell’ambulatorio Ascot di Siliqua la situazione sembra essere tornata alla normalità: il servizio ha ripreso regolarmente ieri pomeriggio, evitando per ora le dimissioni temute.

La dottoressa Claudia Rescigno ha iniziato il turno alle 15, mentre questo pomeriggio è presente la dottoressa Michela Fois. Entrambe avevano segnalato disagi legati ad alcuni comportamenti incivili avvenuti nella sede di via Carducci e alle difficoltà nel reperire i vaccini antinfluenzali per gli assistiti.

Le responsabili dell’Ascot parteciperanno a breve a un incontro con la direzione dell’Asl per affrontare questi problemi, cruciali per una comunità in cui oltre metà dei residenti, priva del medico di base, dipende proprio dal servizio Ascot.

Le dottoresse hanno ricevuto anche il sostegno dell’amministrazione comunale, che sui social ha espresso solidarietà e condannato ogni forma di maleducazione o violenza. Il Comune si sta inoltre attivando per garantire l’arrivo dei vaccini necessari alla popolazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTI

