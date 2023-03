Dottoressa va in pensione, in duemila senza medico 

«Sui medici di base la situazione non è seria, è grave». La sindaca di Fonni, Daniela Falconi, fa un appello alla Regione mentre saluta la sua storica dottoressa, andata in pensione. «L’ho chiamata con le lacrime agli occhi augurandole tutta la felicità possibile per tutto il bene che ha fatto alla nostra comunità in tutti questi anni - sottolinea sui social -. Da oggi oltre 2000 pazienti fonnesi sono orfani. Forse c’è la possibilità di un “incarico provvisorio” che può essere affidato anche ad uno specializzando in medicina generale. Ma l’ottimismo non so dove l’ho nascosto». La parole amare della sindaca rinviano a un’emergenza diffusa dove tante comunità sono sguarnite dei medici che, una volta raggiunta la pensione, restano senza sostituti.

Falconi richiama l’avviso pubblicato dalla Regione il 17 febbraio scorso per cercare medici di base per le sedi scoperte al 31 dicembre scorso. «L’elenco delle sedi carenti è impietoso e da far tremare i polsi - sottolinea -. Sono oltre 400 le sedi carenti in Sardegna, e non c’è una sola zona indenne dal problema. Città, paesi, mare, montagna, campagna. In provincia di Nuoro mancano 55 medici di base e per quanto io mi sforzi di essere ottimista non credo che per l’8 marzo (data in cui scade l’avviso) quei posti si occuperanno».

