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Dolianova.
05 settembre 2026 alle 01:13

Dottoressa minacciata da un paziente 

Aggredita verbalmente, Chiara Puxeddu pensa di lasciare: «Mi sento sola» 

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Prima l’aggressione verbale davanti agli altri pazienti, poi le minacce condite con parole volgari. «Mi sto ancora riprendendo dallo shock e sto pensando di dimettermi dall’incarico».

Chiara Puxeddu è un giovane medico di base di 32 anni in servizio a Dolianova con un carico di circa 1.500 assistiti e, in questi giorni, tanta voglia di lasciare. Colpa dell’ennesimo episodio di maleducazione, per restare cauti, del quale è rimasta vittima. «Ho affrontato il percorso di studi con passione e ho voluto fare il medico di base come mio padre», spiega la dottoressa, «ma non posso pensare di dover andare in ambulatorio e avere paura».

L’episodio

Si riferisce a quanto accaduto mercoledì scorso nell’ambulatorio di via Lussu: «Sono arrivata con qualche minuto di ritardo a causa del traffico. Un ragazzo, con la sala d’aspetto piena, si è rivolto a me dicendo “Ti sembra l’ora di arrivare?”. Ho chiesto spiegazioni ma lui ha insistito contestandomi di non aver risposto a un suo messaggio whatsapp. Era molto nervoso e aggressivo. Gli ho detto di mettersi in fila ad aspettare il suo turno ma lui ha insistito. A quel punto ho dovuto chiedergli di uscire. Mentre se ne andava ha detto “Ti prenderei a calci nel…”. Sono rimasta impietrita. Ho sbagliato a non chiamare subito i carabinieri. Avrei dovuto reagire immediatamente ma non ci sono riuscita».

Altre volte

Un episodio non isolato: alla dottoressa è già capitato di avere a che fare con persone maleducate: «Sono sempre uomini, per lo più ragazzi. Le donne hanno più rispetto», sottolinea, «qualche tempo fa, per un altro episodio, ho presentato una denuncia ai carabinieri che ho poi ritirato. Chi mi aveva aggredita rischiava di perdere il posto di lavoro. Mi è stato consigliato di lasciar perdere. Non so se sia giusto. Mercoledì scorso non c’è stato soltanto un atto ostile nei miei confronti ma anche un’interruzione di un pubblico servizio. So di tanti colleghi che come me hanno subito insulti e minacce. Nessuno ci tutela. Provo un profondo senso di solitudine».

Sicurezza

L’ennesima aggressione a un medico pone con forza la questione della sicurezza nei luoghi di lavoro: «Non siamo noi a doverci tutelare, spetta alle istituzioni trovare una soluzione. Abbiamo il diritto di lavorare serenamente».

Il sindaco

Ferma la condanna del sindaco Ivan Piras: «Massimo supporto alla dottoressa Puxeddu. Non è accettabile una mancanza di rispetto, soprattutto nei confronti di chi svolge un servizio fondamentale per la collettività. Siamo in contatto con le forze dell'ordine per capire come arginare questo genere di situazioni e tutelare chi presta la propria attività lavorativa. Questi episodi vanno sempre denunciati».

In molti intanto invitano la dottoressa a tener duro. «L’unica cosa che mi trattiene dal dimettermi è la grande solidarietà che ho ricevuto dai pazienti e da tanti conoscenti», aggiunge il medico, «lascerò passare qualche giorno prima di decidere. Voglio lavorare serena e dare il massimo ai miei assistiti».

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