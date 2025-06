Dottoressa in pensione, per mille pazienti c’è l’ambulatorio Asap 

Più di mille cittadini di Serramana sono di nuovo senza un medico di base: con la chiusura, ieri, dell’ambulatorio di una dei sei medici operanti nel paese, che va in pensione, si torna al recente passato. Centinaia di pazienti senza assistenza di base dovranno fare ricorso all’ambulatorio straordinario di assistenza primaria (Asap).

«Ringraziamo la dottoressa Maria Cristina Todde, medico di medicina generale, che ha cessato il servizio e che in questi anni ha offerto con professionalità e dedizione un punto di riferimento prezioso per tanti cittadini», informa il sindaco Gabriele Littera.

Todde è una dei medici di base di lungo corso di Serramanna: con i colleghi Bruno Garau e Maria Assunta Cancedda si era fatta carico della crisi sanitaria di base sopraggiunta nel 2022, quando la contemporanea chiusura di tre ambulatori aveva lasciato senza medico di base 3.500 cittadini. Per i suoi pazienti, che da oggi saranno assistiti nell’ambulatorio Asap attivato dalla Asl del Medio Campidano nel Centro per la salute di corso Europa, i disagi dovrebbero durare per poco: «Nelle prossime settimane – annuncia Littera – verrà formalizzato l’arrivo di un nuovo medico che ha già dato la propria disponibilità».

L’addio della dottoressa Todde arriva a meno di un mese dai saluti del medico Omar Zedda (ultimo giorno di servizio il 30 maggio scorso), sostituito in tempo reale dal collega Andrea Aversano che ha preso servizio il 9 giugno scorso.

